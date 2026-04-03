Brotist inn og gert sig heimakominn Freyja Þórisdóttir skrifar 3. apríl 2026 08:06 Sjötíu mál voru skráð í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á tímabilinu og gistu fimm í fangaklefa. Vísir/Vilhelm Lögreglan brást við útkalli þar sem par var sagt rífast hástöfum í verslunarmiðstöð í Reykjavík. Brotist var inn í íbúð og þegar lögreglu bar að garði hafði viðkomandi gert sig heimakominn og var búinn að róta talsvert í eigum íbúa. Þetta og fleira var í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu eftir síðastliðna tólf klukkutíma. Á tímabilinu voru sjötíu mál skráð en meðal þeirra var útkall lögreglunnar vegna pars sem öskurreifst í verslunarmiðstöð í Reykjavík. Þegar lögreglan hafi verið komin á vettvang hafi maðurinn verið búinn að yfirgefa vettvang en konan verið þar enn og henni hafi verið fylgt heim til sín. Lögreglustöð eitt, sem sinnir hverfum 101, 105, 107 og 170, var einnig tilkynnt um innbrot í íbúð í Reykjavík. Þá segir að búið hafi verið að róta þar um og að einhver virðist hafa vera búinn að gera sig heimakominn en málið sé enn í rannsókn. Maður vopnaður kylfu og hópslagsmál Kona óskaði eftir aðstoð lögreglu við að hafa uppi á símanum sínum. Hann væri að senda frá sér ítrekuð boð um staðsetningu sína en lögreglunni hafi tekist að hafa uppi á þeim sem hafði tekið umræddan síma. Sá reyndist vopnaður kylfu og undir áhrifum vímuefna en maðurinn hafi verið vistaður í fangaklefa. Hópslagsmál hafi brotist út í miðbæ Reykjavíkur í nótt og að þeir sem sýndu af sér hvað mest ofbeldi hafi verið handteknir og vistaðir í fangaklefa. Í dagbókinni kemur fram að allir viðloðnir slagsmálin hafi verið ölvaðir. Lögreglustöð tvö, sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði, Garðabæ og á Álftanesi, var tilkynnt um ógnandi aðila sem hafi reynst vera ölvaður og vopnaður hníf. Maðurinn hafi verið handtekinn og vistaður í klefa en hann var að sögn rólegur þegar lögreglan kom á vettvang.