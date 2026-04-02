Oddvita sparkað af listanum og segir af sér formennsku Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. apríl 2026 14:29 Gylfi Þór Gíslason er ekki lengur á listanum og Svanfríður Guðrún Bergvinsdóttir er oddviti. Vísir/Samsett Gylfi Þór Gíslason var oddviti á lista Samfylkingarinnar í Ísafjarðarbæ þangað til í gær en hefur nú verið tekinn af listanum. Hann sagði af sér sem formaður flokksins á Vestfjörðum og sakar meðframbjóðendur sína um undirróður. Í morgun birti Samfylkingin í Ísafjarðarbæ breyttan framboðslista sinn. Listinn var að mestu sá sami en breytingar höfðu orðið á röð frambjóðenda og Þ. Sunnefa Elfarsdóttir fatahönnuður er í 15. sæti. Nýr oddviti er Svanfríður Guðrún Bergvinsdóttir sem var í 3. sæti á fyrri lista. Helgi Karl Guðmundsson er í 2. sæti en áður var hann í 8. sæti. Finney Rakel Árnadóttir er í 3. sæti en var áður í 2. sæti og Sigurður Jón Hreinsson færist upp í 4. sæti úr 5. sæti. Grafið undan sér Gylfi Þór segir tvo meðframbjóðendur sína hafa róið undir sér. Hann hafi verið sakaður um að koma dónalega fram og tala illa um meðframbjóðendur sína sem hann vísar á bug. Sigurrós Elddís Huldudóttir sem er í ellefta sæti nýja listans sagði sig af honum skömmu eftir að hann var ákveðinn vegna Gylfa. Guðmundur Ólafsson gerði hið sama en bar við persónulegum ástæðum. Haldinn var listafundur á sunnudaginn var til að bregðast við óánægju innan listans og þar kom fram að fimm manns myndu segja sig af listanum yrði Gylfi áfram oddviti. Gylfi segir Örnu Láru Jónsdóttur þingmann flokksins í kjördæminu hafa verið viðstödd fundinn en ekki gert neitt til að lægja öldurnar. Gylfi segir Kristrúnu Frostadóttur formann ekki hafa komið að þessu máli á neinn hátt og að hún hafi ekki frétt af því fyrr en eftir á. Hann ætlar áfram að taka þátt í starfi flokksins þó að hann hafi sagt upp formennskunni fyrir vestan. „Ég verð krati þangað til yfir lýkur," segir hann. Sameiginlegt mat Svanfríður Guðrún Bergvinsdóttir nýr oddviti segir það hafa verið sameiginlegt mat hópsins að þetta hafi verið nauðsynlegt skref. Heiðarleg samtöl hafi átt sér stað bæði í aðdraganda fundarins á sunnudaginn og á fundinum sjálfum um samskipti innan listans og á endanum hafi uppstillingarnefnd verið falið að undirbúa nýjan lista. „Þessi ákvörðun er ekki tekin af lettúð, heldur af þeirri ábyrgð sem við berum á að stilla saman hóp sem getur unnið vel saman og sinnt þessu verkefnum sem eru framundan," segir hún. Svanfríður segist einnig vonast til að Gylfi Þór haldi áfram starfi sínu í þágu Samfylkingarinnar en hann situr í verkalýðsmálaráði ásamt því að hafa gegnt formennsku undanfarin fjögur ár. Ísafjarðarbær Samfylkingin Sveitarstjórnarkosningar 2026