Birnir á lag ársins Boði Logason skrifar 2. apríl 2026 18:22 Birnir var ánægður þegar hann tók við verðlaunum fyrir lag ársins sem er LXS. Lagið LXS með Birni er lag ársins samkvæmt Hlustendaverðlaunum Bylgjunnar og FM957 en þau fara fram með óhefðbundum hætti þetta árið. Í ár er það starfsfólk Bylgjunnar og FM957 sem koma sigurvegurum á óvart með heimsóknum og stuttum þáttum í kringum þær. Það voru þeir félagar Riggi G og Auðunn Blöndal sem kíktu í heimsókn til Birnis og afhendu honum verðlaunagripinn en þetta voru síðustu Hlustendaverðlaunin í ár. Klippa: Birnir á lag ársins á Hlustendaverðlaununum Veitt eru verðlaun í sjö flokkum og eins og alltaf eru það hlustendur útvarpsstöðvanna sem ákveða hverjir sigra í hverjum flokki en kosningar fóru fram á Vísi í febrúar. Birnir var ánægður og þakklátur fyrir verðlaunin: Í spilaranum hér að neðan má sjá hana taka við verðlaununum. „Ég vil bara fyrst og fremst þakka hlustendum fyrir að kjósa mig. Ég vil þakka Marteini og öllum sem komu að plötunni og þakka fjölskyldunni minni. Bara takk. Takk kærlega." Birnir var einn þeirra sem hitaði upp fyrir hina goðsagnarkenndu rappsveit Mobb Deep síðasta þriðjudagskvöld í KR heimilinu.Aðsend Önnur lög sem voru tilnefnd eru: Bloodline – Kaleo Til hvers þá að segja satt? - Friðrik Dór og Bubbi Morthens Vertu hjá mér - Jón Jónsson og Una Torfa Ásdís - Touch me Miklu betri einn – ELVAR Bleikur range rover - Aron Kristinn & Birnir Blágræn – Kristmundur Axel og GDRN Hvar ertu nú – Maron Birnir og Theodór Hlustendaverðlaunin Bylgjan FM957 Tónlist