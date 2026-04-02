Sjálfstæðismenn og óháðir staðfesta listann í Vogum Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. apríl 2026 09:41 Björg Ásta Þórðardóttir leiðir listann. Aðsend Oddviti D-lista Sjálfstæðismanna og óháðra í Vogum fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar var samþykktur í gærkvöld. Björg Ásta Þórðardóttir lögfræðingur leiðir listann. Oddviti listans og bæjarstjóraefni er Björg Ásta. Í 2. sæti er Guðmann Rúnar Lúðvíksson, varabæjarfulltrúi og starfsmaður hjá Landhelgisgæslunni. Í 3. sæti er Hulda Blöndal, deildarstjóri hjá Klettabæ, og í 4. sæti Kristín Arna Hjaltadóttir, leikskólakennari. „Ég er bæði þakklát og auðmjúk gagnvart því verkefni sem framundan er. Hér erum við með sterkt teymi sem mun eingöngu styrkjast eftir því sem tímanum vindur fram. Við erum samhentur hópur sem er tilbúinn að taka ábyrgð, leggja sitt af mörkum og vinna fyrir samfélagið okkar," segir Björg Ásta Þórðardóttir, oddviti D-listans. Frambjóðendur D-listans - Sjálfstæðismanna og óháðra í Vogum eru: Björg Ásta Þórðardóttir, lögfræðingur Guðmann Rúnar Lúðvíksson, sérfræðingur á varnarmálasviði Hulda Blöndal, deildarstjóri Kristín Arna Hjaltadóttir, leikskólakennari Andri Rúnar Sigurðsson, framleiðslu- og stöðvarstjóri Magnús G. Jónsson Núpan, nemi í landslagsarkitektúr og flugþjónn Þórunn Sigurðardóttir, heilbrigðisgagnafræðingur Hólmgrímur Rósenbergsson, lífeyrisþegi Súsanna Tómasdóttir, starfsmaður í búsetuúrræði fyrir fólk með fötlun Róbert Andri Drzymkowski, rafvirki og starfsmaður félagsmiðstöðvar Sigurður Rafn Vignisson, lagerstarfsmaður Árni G. Torfason, rafvirki Steinar Smári Guðbergsson, meindýraeyðir Björn Sæbjörnsson, formaður bæjarráðs og bæjarfulltrúi