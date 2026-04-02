Sjálf­stæðis­menn og ó­háðir stað­festa listann í Vogum

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Björg Ásta Þórðardóttir leiðir listann.

Oddviti D-lista Sjálfstæðismanna og óháðra í Vogum fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar var samþykktur í gærkvöld. Björg Ásta Þórðardóttir lögfræðingur leiðir listann.

Oddviti listans og bæjarstjóraefni er Björg Ásta. Í 2. sæti er Guðmann Rúnar Lúðvíksson, varabæjarfulltrúi og starfsmaður hjá Landhelgisgæslunni. Í 3. sæti er Hulda Blöndal, deildarstjóri hjá Klettabæ, og í 4. sæti Kristín Arna Hjaltadóttir, leikskólakennari.

„Ég er bæði þakklát og auðmjúk gagnvart því verkefni sem framundan er. Hér erum við með sterkt teymi sem mun eingöngu styrkjast eftir því sem tímanum vindur fram. Við erum samhentur hópur sem er tilbúinn að taka ábyrgð, leggja sitt af mörkum og vinna fyrir samfélagið okkar,“ segir Björg Ásta Þórðardóttir, oddviti D-listans.

Frambjóðendur D-listans - Sjálfstæðismanna og óháðra í Vogum eru:

  1. Björg Ásta Þórðardóttir, lögfræðingur
  2. Guðmann Rúnar Lúðvíksson, sérfræðingur á varnarmálasviði
  3. Hulda Blöndal, deildarstjóri
  4. Kristín Arna Hjaltadóttir, leikskólakennari
  5. Andri Rúnar Sigurðsson, framleiðslu- og stöðvarstjóri
  6. Magnús G. Jónsson Núpan, nemi í landslagsarkitektúr og flugþjónn
  7. Þórunn Sigurðardóttir, heilbrigðisgagnafræðingur
  8. Hólmgrímur Rósenbergsson, lífeyrisþegi
  9. Súsanna Tómasdóttir, starfsmaður í búsetuúrræði fyrir fólk með fötlun
  10. Róbert Andri Drzymkowski, rafvirki og starfsmaður félagsmiðstöðvar
  11. Sigurður Rafn Vignisson, lagerstarfsmaður
  12. Árni G. Torfason, rafvirki
  13. Steinar Smári Guðbergsson, meindýraeyðir
  14. Björn Sæbjörnsson, formaður bæjarráðs og bæjarfulltrúi
Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sjálfstæðisflokkurinn Vogar

