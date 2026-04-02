Stjórnstöð í Kópavogi sem líkist geimferðamiðstöð Kristján Már Unnarsson skrifar 2. apríl 2026 07:47 Ásrún Jóhannesdóttir er yfirmaður í aðgerðastjórnstöð flugrekstrarsviðs Air Atlanta. Egill Aðalsteinsson Í skrifstofubyggingu í Smárahverfi í Kópavogi er stjórnstöð þakin svo mörgum tölvuskjám að minnir á geimferðamiðstöð. Stöðin á það sammerkt með NASA að þar sitja einnig sérfræðingar við skjái að fylgjast með að allt gangi vel í ferðum á fjarlægum slóðum. Við erum að tala um hjarta flugfélagsins Air Atlanta. Í stjórnstöð situr hópur fólks yfir tölvu- og myndavélaskjám en fjallað er um hana í kvöldfréttum Sýnar og í þætti Flugþjóðarinnar á streymisveitunni Sýn+. Stjórnstöðin er í höfuðstöðvum Air Atlanta í KópavogiEgill Aðalsteinsson „Hérna erum við í aðgerðastjórnstöð flugrekstrarsviðs sem er hérna í Kópavogi. Hérna erum við með vakt allan sólarhringinn alla daga vikunnar,“ segir Ásrún Jóhannesdóttir, yfirmaður í stjórnstöðinni hér í tveggja mínútna frétt Sýnar: Stjórnstöðin skiptist í mismunandi deildir sem hver hefur sitt hlutverk. Þar er til dæmis áhafnavakt, sem tryggir að flugmenn félagsins fljúgi innan leyfilegra marka og fái lögbundna hvíld. Næst sýnir Ásrún okkur flugumsjónina. „Þetta er fólkið okkar sem er að plana flugin. Þau þurfa að reikna hversu mikið eldsneyti þarf að vera um borð. Hversu mikla frakt við megum vera með. Þau eru að fylgjast með veðri og vindum og fylgjast með fluginu frá því þegar það fer í loftið og þangað til það lendir.“ Hjalti Sigurðarson flugumsjónarmaður.Egill Aðalsteinsson „Hérna erum við með sex vélar sem eru í loftinu,“ segir Hjalti Sigurðarson flugumsjónarmaður og bendir okkur síðan á alls þrettán Atlanta-flugvélar staðsettar á mismunandi stöðum á jörðinni. Hér má sjá átta mínútna myndskeið úr þætti Flugþjóðarinnar um Air Atlanta: Þátturinn um Atlanta-flugfélagið er sá átjándi í þáttaröðinni. Áskrifendur geta séð þáttinn í heild sem og alla þætti Flugþjóðarinnar á streymisveitunni Sýn+. Svo stórar eru þær að um borð er að finna leyniklefa uppi í rjáfri fyrir áhafnir sem farþegar vita almennt ekki um. 26. mars 2026 07:47 Þegar forseti Íslands mætti á júmbó-þotu Ákvörðun Air Atlanta árið 1993 um að taka Boeing 747-þotur í rekstur þykir einhver sú djarfasta í sögu íslenskra flugmála. Júmbó-þoturnar voru á þeim tíma stærstu og dýrustu farþegaþotur heims. 1. mars 2026 07:47 Þú finnur Íslendinga út um allan heim í fluginu „Þetta er dálítið magnað hvað þú rekst á Íslendinga víða í þessum alþjóðlega flugrekstri. Þeir eru eiginlega út um allt. Þú rekst á Íslendinga ótrúlega víða,“ segir Baldvin Már Hermannsson, forstjóri Air Atlanta. 10. október 2024 10:50 Mest lesið Bíll við bíl á Hellisheiði eftir að heyrúllur féllu á veginn Innlent Lilja mætt aftur á Alþingi Innlent Vanhæfi fyrirtækisins til að sinna skyldum sínum sé algert Innlent Vanalega óttist fólk að eitthvað hræðilegt sé að gerast Innlent Féll fyrir borð í Norðursjó í ofsaveðri Erlent Óveðrið hefur áhrif á flugáætlun Icelandair Innlent Snjóflóð hrifsaði með sér göngugarpa Innlent Viðvaranirnar appelsínugular og hviður yfir 40 metrum á sekúndu Veður Loka Holtavörðuheiði í hádeginu og um Suðurlandið strax í fyrramálið Veður „Opnið djöfulsins sundið, sjúku fantarnir ykkar“ Erlent Fleiri fréttir Vanhæfi fyrirtækisins til að sinna skyldum sínum sé algert Bíll við bíl á Hellisheiði eftir að heyrúllur féllu á veginn Lilja mætt aftur á Alþingi Óveðrið hefur áhrif á flugáætlun Icelandair Vanalega óttist fólk að eitthvað hræðilegt sé að gerast Lýstu eftir manni á níræðisaldri „Skynsamlegt að spyrja þjóðina“ Snjóflóð hrifsaði með sér göngugarpa Fólk stillt að mestu á Akureyri „Stórslysalaust“ á Ísafirði í nótt Hvernig greiðir Ragnar Þór atkvæði í ágúst? Gefur skít í helvítishótanir Trumps Viðreins býður fram sinn fyrsta lista á Akranesi Unnið að tillögum um lengingu brimvarnargarða Landeyjahafnar „Vatnsbólið er nánast tómt, það er að tæmast“ Hleypt inn í hollum í Vesturbæjarlaug Eldri borgarar einmana en eigi erfitt með að rífa sig upp á ný Segir stjórnvöld vinna gegn ferðaþjónustunni „Það er munur á karllíkama og kvenlíkama“ Mæla gegn því að ganga ofar en að Steini í Esjunni Óvissa í ferðaþjónustu og stuð á Aldrei fór ég suður Þrír vistaðir í fangaklefa og einn fluttur á bráðamóttöku Fyrsti innflytjandinn til að lesa Passíusálmana í kirkju skáldsins „Enginn ætti að þurfa að fara í annað land til þess að fá viðeigandi heilbrigðisþjónustu“ Lögregla lét loka þremur afhendingarstöðum áfengis „Þetta hlýtur að verða metdagur“ Snjóruðningstæki sat fast Göngin lokuð á næturnar í sjö vikur: „Hélt að þetta væri aprílgabb“ Sjúkrahúsið skilar ekki páskagjöf Smáríkisins Glórulaust að veginum hafi ekki verið lokað fyrr Sjá meira