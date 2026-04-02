Innlent

Stjórn­stöð í Kópa­vogi sem líkist geimferðamiðstöð

Kristján Már Unnarsson skrifar
Ásrún Jóhannesdóttir er yfirmaður í aðgerðastjórnstöð flugrekstrarsviðs Air Atlanta.
Ásrún Jóhannesdóttir er yfirmaður í aðgerðastjórnstöð flugrekstrarsviðs Air Atlanta.

Í skrifstofubyggingu í Smárahverfi í Kópavogi er stjórnstöð þakin svo mörgum tölvuskjám að minnir á geimferðamiðstöð. Stöðin á það sammerkt með NASA að þar sitja einnig sérfræðingar við skjái að fylgjast með að allt gangi vel í ferðum á fjarlægum slóðum.

Við erum að tala um hjarta flugfélagsins Air Atlanta. Í stjórnstöð situr hópur fólks yfir tölvu- og myndavélaskjám en fjallað er um hana í kvöldfréttum Sýnar og í þætti Flugþjóðarinnar á streymisveitunni Sýn+.

Stjórnstöðin er í höfuðstöðvum Air Atlanta í KópavogiEgill Aðalsteinsson

„Hérna erum við í aðgerðastjórnstöð flugrekstrarsviðs sem er hérna í Kópavogi. Hérna erum við með vakt allan sólarhringinn alla daga vikunnar,“ segir Ásrún Jóhannesdóttir, yfirmaður í stjórnstöðinni hér í tveggja mínútna frétt Sýnar:

Stjórnstöðin skiptist í mismunandi deildir sem hver hefur sitt hlutverk. Þar er til dæmis áhafnavakt, sem tryggir að flugmenn félagsins fljúgi innan leyfilegra marka og fái lögbundna hvíld.

Næst sýnir Ásrún okkur flugumsjónina.

„Þetta er fólkið okkar sem er að plana flugin. Þau þurfa að reikna hversu mikið eldsneyti þarf að vera um borð. Hversu mikla frakt við megum vera með. Þau eru að fylgjast með veðri og vindum og fylgjast með fluginu frá því þegar það fer í loftið og þangað til það lendir.“

Hjalti Sigurðarson flugumsjónarmaður.Egill Aðalsteinsson

„Hérna erum við með sex vélar sem eru í loftinu,“ segir Hjalti Sigurðarson flugumsjónarmaður og bendir okkur síðan á alls þrettán Atlanta-flugvélar staðsettar á mismunandi stöðum á jörðinni.

Hér má sjá átta mínútna myndskeið úr þætti Flugþjóðarinnar um Air Atlanta:

Þátturinn um Atlanta-flugfélagið er sá átjándi í þáttaröðinni. Áskrifendur geta séð þáttinn í heild sem og alla þætti Flugþjóðarinnar á streymisveitunni Sýn+.

Flugþjóðin Air Atlanta Fréttir af flugi Kópavogur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið