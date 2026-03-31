Tengdust þjófnaðinum ekki á nokkurn hátt

Freyja Þórisdóttir skrifar
Ferðamennirnir voru á leið til Egilsstaða þegar þeir voru stöðvaðir af lögreglu.

Ferðamenn sem voru stöðvaðir á leið til Egilsstaða tengjast ekki þjófnaði sem framinn var í versluninni Freysnesi í Skaftafelli á sunnudaginn. 

Þetta segir Kristján Ólafur Guðnason, yfirlögregluþjónn Lögreglunnar á Austurlandi, í samtali við fréttastofu Vísis.

„Við stöðvuðum þrjá bíla sem voru í samræmi við lýsingar Lögreglunnar á Suðurlandi,“ segir Kristján. Hann tjáir blaðamanni að Lögreglan á Austurlandi hafi komist að þeirri niðurstöðu að ekkert bendi til þess að fólkið í ökutækjunum tengist þjófnaðinum í Freysnesi á nokkurn hátt.

