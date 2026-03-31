Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst í dag tilkynning um líkamsárás með vopnum. Tveir voru handteknir á vettvangi og vistaðir í fangaklefa vegna rannsóknar málsins.
Frá þessu er sagt í dagbók lögreglu en þar er ekki farið nánar út í málavexti en þar er greint frá erindum lögreglunnar milli klukkan 5 og 17 í dag.
Málið er skráð undir lögreglustöðina við Vínlandsleið, sem sinnir verkefnum í Árbæ, Grafarholti, Grafarvogi, Norðlingaholti, Mosfellsbæ, Kjósarhreppi og á Kjalarnesi.
Aðeins eitt annað mál er skráð undir þá stöð en það varðar innbrot í bifreið.