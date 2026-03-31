Guðmundur Ingi leiðir Flokk fólksins Árni Sæberg skrifar 31. mars 2026 15:04 Guðmundur Ingi ávarpaði fundinn. Vísir/Vilhelm Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu, verður oddviti Flokks fólksins í Reykjavík fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Hann tók þátt í prófkjöri Samfylkingarinnar fyrir sömu kosningar en var hafnað. Þetta var tilkynnt á blaðamannafundi Flokks fólksins í Tjarnarbíói, sem hófst klukkan 15. Hann má sjá í spilaranum hér að neðan: Mikil leynd hefur ríkt varðandi framboðslistann og aðeins örfáir hafa verið orðaðir við hann. Á föstudag fjallaði Vísir um það að Guðmundur Ingi væri orðaður við listann og um helgina birtist merki Flokks fólksins á heimasíðu hans. Einar Sveinbjörn í öðru Nú hefur verið tilkynnt að Guðmundur Ingi leiði listann. Efstu fimm á listanum eru eftirfarandi: Guðmundur Ingi Þóroddsson Einar Sveinbjörn Guðmundsson, kerfisfræðingur. Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir, grunnskólakennari. Sigurveig Jóhannsdóttir, ráðgjafi. Rúnar Sigurjónsson, vélvirki. „Flokkur fólksins heldur bjartsýnn út í kosningabaráttuna í Reykjavík. Áherslur flokksins í núverandi borgarmeirihluta sem stofnað var til fyrir rúmu ári hafa margar skilað sér. Þar ber hæst að nefna aukið framboð á lóðum til íbúðarbygginga þar sem þegar er byrjað að undirbúa skipulag fyrir um 3.700 íbúðir í Úlfarsárdal. Heildaráætlun gerir hins vegar ráð fyrir að þar rísi allt að tíu þúsund íbúðir á næstu árum,“ segir í fréttatilkynningu um framboðslistann. Fjármunir fari í grunnþjónustu Í tilkynningu segir að Flokkur fólksins leggi áherslu á að einfalda stjórnkerfið og að forgangsraða fjármunum fyrst og fremst í grunnþjónustu við íbúa. Helstu stefnumál séu eftirfarandi: Nauðsynlegt er að taka heildstætt á málefnum eldra fólks með því að fækka fólki markvisst á biðlistum, efla heimaþjónustu og styðja við fjölbreyttari búsetuúrræði. Auk þess verður að stuðla almennt að aukinni virkni og bættum lífskjörum eldra fólks. Ráðist verður í stórfellda uppbyggingu á hagkvæmu húsnæði og smærri íbúðum í samstarfi við óhagnaðardrifin félög. Flokkur fólksins mun stemma stigu við lóðabraski og vinda ofan af ofurþéttingu byggðar með því að útvíkka vaxtamörk borgarinnar. Greiða verður fyrir samgöngum og betra umferðarflæði fyrir alla ferðamáta í borginni. Tryggja þarf að samgöngukerfið virki fyrir alla borgarbúa. Taka verður eðlilegt tillit til þeirra fjölmörgu sem reiða sig á einkabílinn dagsdaglega. Leikskólamálin verða tekin föstum tökum með það að aðalmarkmiði að stytta biðlista verulega. Við viljum skoða mun fjölbreyttari og skilvirkari leiðir til að fjölga plássum og koma betur til móts við þarfir barnafjölskyldna á meðan beðið er eftir varanlegu plássi. Grunnskólakerfið verður eflt með ríka áherslu á gæði menntunar, aukna lestrarkennslu, einstaklingsmiðaðan stuðning og vellíðan barna. Nauðsynlegt er að setja snemmtækan og heildstæðan stuðning við börn og ungmenni sem glíma við fjölþættan vanda í algeran forgang. Leggja þarf ríka áherslu á að þættir innan velferðarkerfisins vinni mun betur saman sem ein heild svo engin fjölskylda upplifi sig týnda í kerfinu. Fréttin hefur verið uppfærð. 