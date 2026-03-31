Bein út­sending: Flokkur fólksins kynnir efstu fimm

Árni Sæberg skrifar
Kynningin fer fram í Tjarnarbíói. Vísir/Vilhelm

Flokkur fólksins kynnir efstu fimm frambjóðendur á lista flokksins í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar á blaðamannafundi klukkan 15. Beina útsendingu frá fundinum má sjá hér á Vísi.

Flokkur fólksins er eini flokkurinn sem boðað hefur framboð í borginni en ekki kynnt framboðslista til þessa. Helga Þórðardóttir, núverandi oddviti flokksins, hefur tilkynnt að hún gefi ekki kost á sér og því er ljóst að nýr oddviti verður kynntur í dag.

Auk kynningar á efstu fimm frambjóðendunum verða helstu stefnumál flokksins í borginni reifuð.

Beina útsendingu frá fundinum má sjá í spilaranum hér að neðan:

Flokkur fólksins Reykjavík Sveitarstjórnarkosningar 2026

