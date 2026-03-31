Í meðferð eftir fjárdrátt hjá Viðreisn Kjartan Kjartansson skrifar 31. mars 2026 09:33 Natan Kolbeinsson var formaður stjórnar Viðreisnar í Reykjavík þar til í vetur þegar hann var kærður fyrir að draga sér fé. Aðsend Fyrrverandi formaður stjórnar Viðreisnar í Reykjavík segist farinn í meðferð á Vogi til þess að takast á við fíknivanda. Hann var kærður fyrir að draga sér fé úr sjóðum flokksins fyrr í þessum mánuði. Natan Kolbeinsson segir frá því að hann hafi glímt við fíkn síðustu ár en að hann ætli að hefja meðferð á Vogi í færslu sem hann skrifar á samfélagsmiðli. Félagar hans í Viðreisn kærðu hann til lögreglu fyrir að draga sér fjórar til fimm milljónir króna af fjármunum flokksins. Hann vék þá sem formaður stjórnar flokksdeildar Viðreisnar í höfuðborginni. Framkvæmdastjóri Viðreisnar sagði Vísi í byrjun mars að Natan hefði játað að hafa dregið sér féð frá 2024. Hann hefði nú þegar endurgreitt meirihluta fjárhæðarinnar og skuldbundið sig til þess að greiða til baka um 1,7 milljónir króna sem eftir stæðu. Þetta var ekki í fyrsta fjárdráttarmál Natans. Hann hlaut dóm árið 2017 fyrir að draga sér fé þegar hann var formaður og gjaldkæri Landssambands æskulyðsfélaga. Viðreisn Fíkn Efnahagsbrot