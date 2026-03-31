Fótbolti

Reka þjálfarann 78 dögum fyrir fyrsta leik á HM

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Otto Addo stýrði Gana í síðasta sinn í 2-1 tapi fyrir Þýskalandi í vináttulandsleik í Stuttgart í gær. getty/Alex Grimm

Knattspyrnusamband Gana hefur sagt Otto Addo upp störfum sem þjálfara karlalandsliðs þjóðarinnar. Aðeins 78 dagar eru þar til Gana leikur sinn fyrsta leik á HM í Kanada, Bandaríkjunum og Mexíkó.

Gana tapaði fyrir Þýskalandi í vináttulandsleik í gær, 2-1. Það var kornið sem fyllti mælinn fyrir forráðamenn ganverska knattspyrnusambandsins. Þetta var fimmta tap Gana í röð en á föstudaginn steinlá liðið fyrir Austurríki, 5-1.

Ganverjar geta ekki drollað við leitina að nýjum þjálfara því eftir aðeins 78 daga mæta þeir Panamamönnum í fyrsta leik sínum á heimsmeistaramótinu. Auk Gana og Panama eru England og Króatía í L-riðlinum á HM.

Addo tók í annað sinn við Gana í mars 2024 og stýrði liðinu í 22 leikjum. Átta þeirra unnust, níu töpuðust og fimm enduðu með jafntefli.

Addo stýrði Gana einnig stærstan hluta ársins 2022, meðal annars á HM í Katar. Ganverjar komust þar ekki upp úr riðlinum.

Gana spilar tvo vináttuleiki fyrir HM sem verða fyrstu leikirnir undir stjórn nýs þjálfara. Ganverjar mæta Mexíkóum 22. maí og Walesverjum 2. júní. Fyrsti leikur liðsins á HM er svo 17. júní.

Fótbolti HM 2026 í fótbolta Gana

