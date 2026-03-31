Hand­tökur vegna þjófnaða, eignaspjalla og líkams­á­rása

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Sex gistu fangageymslur lögreglu nú í morgunsárið.
Sex gistu fangageymslur lögreglu nú í morgunsárið.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo menn í miðborginni í nótt sem grunaðir eru um þjófnað. Þá voru tveir aðrir menn handteknir, í tveimur aðskildum málum, fyrir líkamsárásir, annars vegar í póstnúmerinu 105 og hins vegar í póstnúmerinu 108.

Báðir voru í annarlegu ástandi og meiðsl þolenda minniháttar.

Einn var handtekinn í annarlegu ástandi fyrir eignaspjöll í miðborginni og þá var tilkynnt um þjófnað í verslunum í 108 og Kópavogi.

Tilkynnt var um innbrot og skemmdarverk á vinnusvæði í Mosfellsbæ.

Að minnsta kosti tveir voru stöðvaðir í umferðinni, báðir vegna gruns um akstur undir áhrifum fíkniefna, og þá var tilkynnt um umferðarslys í Kópavogi. Engin slys urðu á fólki.

