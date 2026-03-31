Er ástin blind? Eru konur ástsjúkari en karlar?

Það eru svo ótal margar mýtur sem fylgja ástinni, til dæmis að fyrsta ástin sé ávallt stærst og að andstæður dragist saman, svo fátt eitt sé nefnt.
Í Íslandi í dag kölluðum við til fjölmiðlakonuna og söngkonuna Brynhildi Björnsdóttur til að fara yfir heilar fimmtán mýtur um ástina. Brynhildur skrifaði meistararitgerð um rómantíska ást í félags- og menningarlegu samhengi og er gríðarmikil áhugamanneskja um ástina og þær sögur sem við segjum okkur um þetta fyrirbæri sem ekki er hönd á festandi.
Lilja Katrín Gunnarsdóttir byrjaði á því að spyrja: Hvað er ást? Þeirri spurningu er ekki hæglega svarað, enda mismunandi tilfinningar á mismunandi stigum ástarinnar.
Það er gaman að velta ástinni fyrir sér og menningin hefur reynt að selja okkur að hún sé sterkari en allt, hún geti bjargað hverju sem er og lifi að eilífu. En hvað er satt og hvað er logið?
Dembum okkur í mýtur um ástina í Íslandi í dag.