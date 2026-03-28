Lokun Hormússunds vegna átakanna sem nú standa yfir í Mið-Austurlöndum mun hafa takmörkuð áhrif á áburðarverð á Íslandi í ár, þar sem innlendir birgjar hafa þegar tryggt sér áburð fyrir árið.
Dragist ástandið á langinn gæti þetta hins vegar breyst.
„Hér á landi er algengt að áburður sé keyptur í stærri samningum með góðum fyrirvara líkt og við gerðum, ólíkt því sem víða tíðkast í Evrópu þar sem kaup fara fram frá mánuði til mánaðar þá með hækkandi verði sem hefur bein áhrif strax,“ segir Úlfur Blandon, framkvæmdastjóri Fóðurblöndunnar, sem tryggði sér áburð fyrir áramót.
Unnar Freyr Jónsson, framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs Líflands, tekur í sama streng.
„Áhrif á Lífland verða lítil sem engin á yfirstandandi sölutímabili, sem er langt komið, utan þess að líklega verður minna pantað af umframáburði til að eiga inn í vorið. Lífland gerði seint á liðnu ári magnsamninga um áburð sem standa og verja fyrirliggjandi pantanir fyrir breytingum vegna ástandsins sem nú blasir við,“ segir Unnar.
Unnar bendir á að dragist óvissuástandið hins vegar á langinn sé ljóst að áburðarverð muni hækka næsta vetur, enda hafi það þegar hækkað erlendis.
Úlfur segir vonir standa til að þær verðhækkanir sem þegar hafi átt sér stað vegna átakanna muni ganga til baka en það sé þó óvíst á þessari stundu.
Innleiðing CBSM-reglugerðarinnar, kerfisins sem í gildi er um kolefnisjöfnunargjald við landamæri, hafi þegar haft áhrif til hækkunar til lengri tíma litið.
„Sérstaklega á þetta við um köfnunarefnisáburð þar sem framleiðsla er háð gasverði, sem hefur tekið miklum hækkunum, á sama tíma hefur hækkandi olíuverð haft mikil áhrif á flutningskostnað og aðra þætti áburðarframleiðslu,“ segir Úlfur.
Um það bil 30 prósents alls áburðar í heiminum fer um Hormússund og áhyggjur eru uppi um að lokun hans gæti haft veruleg áhrif á matvælaframleiðslu og þar af leiðandi fæðuöryggi.