Fótbolti

Átti að taka víti fyrir Heimi en missti með­vitund

Sindri Sverrisson skrifar
Heimir Hallgrímsson var fyrstur til að huga að Sammie Szmodics þegar ljóst var að eitthvað alvarlegt hefði gerst. Getty/Stephen McCarthy

Sammie Szmodics, miðjumaður írska landsliðsins í fótbolta, er á batavegi eftir að hafa verið fluttur á sjúkrahús í gærkvöld vegna áreksturs við leikmann Tékka, í HM-umspilinu í Prag.

Heimir Hallgrímsson hafði sent Szmodics inná völlinn þegar aðeins fimm mínútur voru eftir af framlengingu, með það í huga að hann tæki víti í vítaspyrnukeppninni sem Írar töpuðu svo.

Szmodics meiddist hins vegar á höfði eftir árekstur við Stephan Chaloupek, og lá eftir á vellinum meðvitundarlaus. Þetta gerðist fyrir framan Heimi sem var fyrstur til að hlaupa að Szmodics og huga að honum.

Sjúkrateymi írska liðsins brást líka skjótt við og var hlé á leiknum í nokkrar mínútur á meðan að hlúð var að honum.

„Sammy var meðvitundarlaus á vellinum en við erum með góða lækna og þeir sáu vel um hann á grasinu,“ sagði Heimir á blaðamannafundi eftir leik.

„Hann er kominn til meðvitundar. Það er bara verið að gera próf og skoða hann en vonandi flýgur hann með okkur heim til Írlands á föstudag,“ sagði Heimir í gærkvöld.

Talsmaður írska knattspyrnusambandsins staðfesti svo að Szmodics hefði í dag verið útskrifaður af sjúkrahúsinu og myndi í kjölfarið jafna sig undir eftirliti sjúkrateymis írska liðsins og Derby County.

Heimir var spurður að því sérstaklega hvort að Szmodics hefði verið skipt inn á til að taka víti í vítakeppninni og játti því. „Við vorum með lista tilbúinn. Sammie var eitt af sex nöfnum,“ sagði Heimir.

Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands

„Tann­læknirinn hefur fengið sinn séns og nú verður hann að fara“

Eamon Dunphy, fyrrverandi landsliðsmaður Írlands og opinber andstæðingur Heimis Hallgrímssonar hefur endanlega fengið nóg af Eyjamanninum eftir að HM draumur Íra varð að engu í gær. Hann vill að Heimir verði rekinn úr starfi landsliðsþjálfara Írlands, ekki í fyrsta skipti sem hann lætur það út úr sér. 

HM-ævintýrið búið hjá Heimi

HM-draumur Íra er úti eftir 4-3 tap á móti Tékkum í vítakeppni í undanúrslitum umspilsins um laus sæti á HM í fótbolta í sumar.

Nudda Heimi upp úr um­mælum hans eftir tapið sára

HM-draumur Írlands og Heimis Hallgrímssonar er úti eftir tap í vítaspyrnukeppni gegn Tékklandi í Prag í gærkvöld. Einn stærsti íþróttamiðill heims rifjaði þá upp ummæli Heimis í aðdraganda leiksins.

