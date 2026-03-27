Átti að taka víti fyrir Heimi en missti meðvitund Sindri Sverrisson skrifar 27. mars 2026 14:17 Heimir Hallgrímsson var fyrstur til að huga að Sammie Szmodics þegar ljóst var að eitthvað alvarlegt hefði gerst. Getty/Stephen McCarthy Sammie Szmodics, miðjumaður írska landsliðsins í fótbolta, er á batavegi eftir að hafa verið fluttur á sjúkrahús í gærkvöld vegna áreksturs við leikmann Tékka, í HM-umspilinu í Prag. Heimir Hallgrímsson hafði sent Szmodics inná völlinn þegar aðeins fimm mínútur voru eftir af framlengingu, með það í huga að hann tæki víti í vítaspyrnukeppninni sem Írar töpuðu svo. Szmodics meiddist hins vegar á höfði eftir árekstur við Stephan Chaloupek, og lá eftir á vellinum meðvitundarlaus. Þetta gerðist fyrir framan Heimi sem var fyrstur til að hlaupa að Szmodics og huga að honum. Derby attacker Sammie Szmodics was knocked unconscious in Ireland's World Cup qualifier defeat to Czechia yesterday. Not even a yellow card, this. Honking decision. pic.twitter.com/0ogrWqq0bq— Second Tier podcast (@secondtierpod) March 27, 2026 Sjúkrateymi írska liðsins brást líka skjótt við og var hlé á leiknum í nokkrar mínútur á meðan að hlúð var að honum. „Sammy var meðvitundarlaus á vellinum en við erum með góða lækna og þeir sáu vel um hann á grasinu," sagði Heimir á blaðamannafundi eftir leik. „Hann er kominn til meðvitundar. Það er bara verið að gera próf og skoða hann en vonandi flýgur hann með okkur heim til Írlands á föstudag," sagði Heimir í gærkvöld. Talsmaður írska knattspyrnusambandsins staðfesti svo að Szmodics hefði í dag verið útskrifaður af sjúkrahúsinu og myndi í kjölfarið jafna sig undir eftirliti sjúkrateymis írska liðsins og Derby County. Heimir var spurður að því sérstaklega hvort að Szmodics hefði verið skipt inn á til að taka víti í vítakeppninni og játti því. „Við vorum með lista tilbúinn. Sammie var eitt af sex nöfnum," sagði Heimir.