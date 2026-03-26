Þakk­látur að flestir fylgdu til­mælunum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Tómas Arnar Þorláksson skrifa
Runólfur Þórólfsson segist ákaflega þakklátur. Vísir/Einar

Sviðsstjóri almannavarna þakkar landsmönnum fyrir að hlusta á tilmæli viðbragðsaðila sem sé gríðarlega mikilvægt. Ein fjöldahjálparstöð hefur verið opnuð.

„Við erum ákaflega þakklát fyrir samvinnu almennings og viðbragðsaðila. Það er mikilvægt í þessu ástandi og hjálpar viðbragðsaðilum almannavarnakerfisins gríðarlega þegar næst góð samvinna. Þetta er gríðarlega mikilvægt,“ segir Runólfur Þórólfsson, sviðsstjóri almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra, sem ræddi við Tómas Arnar fréttamann í hádegisfréttum Sýnar.

Runólfur segir helstu verkefni almannavarnadeildarinnar hafa verið að fylgjast með störfum aðgerðastjórna.

„Það hefur mætt mikið á aðgerðastjórn á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum. Það er virk aðgerðastjórn líka á Suðurlandi og það hefur verið okkar helsta verkefni að fylgjast með, ef það komi upp stærri atburður, hvort það þurfi samræmingu eða einhverja aðstoð.“

Þó að veðrið eigi að róast klukkan eitt minnir Runólfur á að veðrið sé oftar verra í efri byggðum höfuðborgarsvæðisins. Þá hefur Rauði krossinn opnað fjöldahjálparstöð til að styðja við þá sem þurfa á aðstoð að halda.

„Viðbragðsaðilar í almannavarnarkerfinu er að gefa út þessi tilmæli er það ekki af ástæðulausu og við þökkum fyrir veitta aðstoð við að takast á við þetta veður.“

Veður Óveður 26. mars 2026 Almannavarnir

