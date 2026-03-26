Menningarhúsið fer ekki í íbúakosningu Þórarinn Þórarinsson skrifar 26. mars 2026 11:10 Á fundi sveitarstjórnar Skagafjarðar í gær lét Einar Einarsson, forseti sveitarstjórnar, lét til bókar að meirihlutinn undraðist tillöguna um íbúakosninguna sem var síðan felld. Vísir/Vilhelm Einar Einarsson, forseti sveitarstjórnar Skagafjarðar, lét á fundi hennar í gær færa til bókar að það verði „gleðidagur" þegar starfsemi hefst í fyrirhuguðu menningarhúsi á Sauðárkróki. Meirihlutinn felldi síðan tillögu um íbúakosningu um bygginguna sem Einar segir að verði „glæsileg menningarmiðstöð." Jóhönnu Ey Harðardóttur, fulltrúa Byggðalista, varð ekki að ósk sinni á fundi sveitarstjórnar Skagafjarðar í gær þar sem meirihlutinn felldi tillögu hennar um að efnt yrði til íbúakosningar um byggingu nýs menningarhúss á Sauðárkróki.Tillagan var felld með fimm atkvæðum Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks en Álfhildur Leifsdóttir og Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir, fulltrúar Vg og óháðra, sátu hjá. Álfhildur tók þó undir að rétt væri að leggja stærri og veigameiri ákvarðanir undir íbúa. „Að okkar mati er hins vegar of seint að fara þá leið í þessu tilviki. Atkvæðagreiðsla í vor myndi raska tímalínu verkefnisins verulega og þar með stefna í hættu mótframlagi ríkisins sem er bundið þeirri tímalínu."Þá hafi tillagan um bygginguna farið í gegnum lögbundið kynningarferli með tilheyrandi ferlum sem eigi meðal annars að tryggja lýðræðislega aðkomu þar sem allir geta sent inn umsagnir. Aðeins ein slík hafi borist um deiliskipulagið frá íbúa sem hafði áhyggjur af skuggavarpi á hús í hans eigu. Aðrar athugasemdir hafi ekki borist frá íbúum Skagafjarðar. Í samtali við Vísi vill Álfhildur einnig minna á að í maí 2022 hafi fulltrúar Vg og óháðra haldið til haga þeirri stefnu sinni að við stærri framkvæmdir á borð við menningarhús sé vilji íbúanna kannaður. Þá lagði hún fram tillögu um að staðsetning og hlutverk fyrirhugaðs menningarhúss yrði sett í íbúakosningu. Þáverandi meirihluti, ásamt Byggðalista, hafi fellt þá tillögu. Einar Einarsson, fulltrúi Framsóknarflokks og forseti sveitarstjórnar, lýsti undrun fulltrúa meirihlutans á tillögunni um íbúakosningu um bygginguna á þessum tímapunkti. Gert sé ráð fyrir að jarðvinna hefjist í apríl eða maí og að fyrirhuguðum framkvæmdum ljúki í lok árs 2027. „Það er því mjög sérstakt að vilja núna fara að láta íbúa kjósa um hvort byggja eigi húsið eða ekki þegar verkið er rétt að fara af stað."Einar sagði meirihlutafulltrúana hafa trú á að tilkoma hússins muni hafa „mjög jákvæð áhrif á menningarlíf og varðveislu menningararfs í Skagafirði." Þá muni fjöllistasalur í húsinu auka mjög og bæta möguleika til sviðslistasýninga og tónleikahalds á Sauðárkróki. „Það verður því gleðidagur þegar þessi glæsilega menningarmiðstöð verður risin og starfsemi hefst í húsinu." Fréttin hefur verið uppfærð.