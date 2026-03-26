Menningar­húsið fer ekki í íbúakosningu

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Á fundi sveitarstjórnar Skagafjarðar í gær lét Einar Einarsson, forseti sveitarstjórnar, lét til bókar að meirihlutinn undraðist tillöguna um íbúakosninguna sem var síðan felld.
Á fundi sveitarstjórnar Skagafjarðar í gær lét Einar Einarsson, forseti sveitarstjórnar, lét til bókar að meirihlutinn undraðist tillöguna um íbúakosninguna sem var síðan felld.

Einar Einars­son, for­seti sveitar­stjórnar Skaga­fjarðar, lét á fundi hennar í gær færa til bókar að það verði „gleði­dagur“ þegar starf­semi hefst í fyrir­huguðu menningar­húsi á Sauðárkróki. Meiri­hlutinn felldi síðan til­lögu um íbúa­kosningu um bygginguna sem Einar segir að verði „glæsi­leg menningar­miðstöð.“

Jóhönnu Ey Harðar­dóttur, full­trúa Byggðalista, varð ekki að ósk sinni á fundi sveitarstjórnar Skagafjarðar í gær þar sem meiri­hlutinn felldi til­lögu hennar um að efnt yrði til íbúa­kosningar um byggingu nýs menningar­húss á Sauðárkróki.

Til­lagan var felld með fimm at­kvæðum Framsóknar­flokks og Sjálf­stæðis­flokks en Álf­hildur Leifs­dóttir og Sigur­laug Vor­dís Ey­steins­dóttir, full­trúar Vg og óháðra, sátu hjá.

Álf­hildur tók þó undir að rétt væri að leggja stærri og veiga­meiri ákvarðanir undir íbúa. „Að okkar mati er hins vegar of seint að fara þá leið í þessu til­viki. At­kvæða­greiðsla í vor myndi raska tímalínu verk­efnisins veru­lega og þar með stefna í hættu mót­fram­lagi ríkisins sem er bundið þeirri tímalínu.“

Þá hafi til­lagan um bygginguna farið í gegnum lög­bundið kynningar­ferli með til­heyrandi ferlum sem eigi meðal annars að tryggja lýðræðis­lega aðkomu þar sem allir geta sent inn um­sagnir. Aðeins ein slík hafi borist um deili­skipu­lagið frá íbúa sem hafði áhyggjur af skugga­varpi á hús í hans eigu. Aðrar at­huga­semdir hafi ekki borist frá íbúum Skaga­fjarðar.

Í sam­tali við Vísi vill Álf­hildur einnig minna á að í maí 2022 hafi full­trúar Vg og óháðra haldið til haga þeirri stefnu sinni að við stærri fram­kvæmdir á borð við menningar­hús sé vilji íbúanna kannaður. Þá lagði hún fram til­lögu um að stað­setning og hlut­verk fyrir­hugaðs menningar­húss yrði sett í íbúa­kosningu. Þáverandi meiri­hluti, ásamt Byggðalista, hafi fellt þá til­lögu.

Einar Einars­son, full­trúi Framsóknar­flokks og for­seti sveitar­stjórnar, lýsti undrun full­trúa meiri­hlutans á til­lögunni um íbúa­kosningu um bygginguna á þessum tíma­punkti. Gert sé ráð fyrir að jarðvinna hefjist í apríl eða maí og að fyrir­huguðum fram­kvæmdum ljúki í lok árs 2027. „Það er því mjög sér­stakt að vilja núna fara að láta íbúa kjósa um hvort byggja eigi húsið eða ekki þegar verkið er rétt að fara af stað.“

Einar sagði meiri­hluta­full­trúana hafa trú á að til­koma hússins muni hafa „mjög jákvæð áhrif á menningar­líf og varðveislu menningar­arfs í Skagafirði.“ Þá muni fjöllista­salur í húsinu auka mjög og bæta mögu­leika til sviðs­listasýninga og tón­leika­halds á Sauðárkróki. „Það verður því gleði­dagur þegar þessi glæsi­lega menningar­miðstöð verður risin og starf­semi hefst í húsinu.“

