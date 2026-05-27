Innlent

Bein út­sending: Kynna nýtt meiri­hluta­sam­starf í Reykja­vík

Atli Ísleifsson skrifar
Allar líkur eru á að Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, verði á fundinum kynnt sem næsti borgarstjóri Reykjavíkur.
Vísir/Vilhelm

Hildur Björnsdóttir, Björg Magnúsdóttir og Einar Þorsteinsson, oddvitar Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknar í Reykjavík, munu kynna nýtt meirihlutasamstarf flokkanna í borgarstjórn á fréttamannafundi í Viðey um klukkan 11:10 í dag.

Flokkarnir tryggðu sér samtals tólf sæti í borgarstjórn – Sjálfstæðisflokkur níu, Viðreisn tvö og Framsókn eitt – í borgarstjórnarkosningunum sem fram fóru 16. maí síðastliðinn.

Borgarstjórn Reykjavík Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sjálfstæðisflokkurinn Framsóknarflokkurinn Viðreisn

Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Framsókn mynda meirihluta

Náðst hefur samkomulag milli oddvita Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins um að mynda meirihluta í Reykjavíkurborg. Þetta herma heimildir fréttastofu. Miðflokkurinn hefur ekkert heyrt í oddvita Sjálfstæðisflokksins síðan á föstudag. Boðað hefur verið til blaðamannafundar í Viðey upp úr klukkan ellefu.

