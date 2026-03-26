Innlent

Vaktin: Þakka fólki fyrir að fara að til­mælum

Hólmfríður Gísladóttir, Lovísa Arnardóttir og Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifa
Fjöldi snjóruðningstækja er úti á götum höfuðborgarsvæðisins. Vísir/Vilhelm

Appelsínugul veðurviðvörun er í gildi á höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi og Faxaflóa. Klukkan ellefu tekur einnig gildi appelsínugul viðvörun á Vestfjörðum og Suðausturlandi. Fjölda vega hefur verið lokað og er varað við ferðalögum.

Lokað er um Reykjanesbraut, Kjalarnes, Hellisheiði, Þrengsli, Mosfellsheiði, Suðurstrandaveg, Hvalfjarðargöng, Hafnarfjall, Holtavörðuheiði, Steingrímsfjarðarheiði, Dynjandisheiði, Bröttubrekku og Fróðárheiði. 

Strætisvagnar á höfuðborgarsvæðinu eru hættir að ganga vegna veðursins.

Veðurstofa Íslands hefur gefið út gular veðurviðvaranir á Breiðafirði og Norðurlandi vestra. Á hádegi fer í gildi gul veðurviðvörun á Norðurlandi eystra. Þá er óvissustig vegna snjóflóðahættu á Austfjörðum.

Hvernig er veðrið hjá þér? Þú getur sent okkur myndir og myndbönd af veðrinu eða fréttaskot á ritstjorn@visir.is.

Fréttastofa Sýnar fylgist með þróun mála í vaktinni hér fyrir neðan. Ef hún birtist ekki er ráð að endurhlaða síðunni.

Veður Umferð Færð á vegum

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira
×

