Strætó hættir akstri í dag Lovísa Arnardóttir skrifar 26. mars 2026 09:53 Strætisvagnar hafa allir verið kallaðir heim til að koma í veg fyrir að þeir sitji fastir og tefji mokstur á eftir. Vísir/Vilhelm Strætó hefur stöðvað allan akstur strætisvagna á höfuðborgarsvæðinu vegna erfiðrar færðar og veðurskilyrða. Vagnar voru fastir víða og einhverjar leiðir hættar áður vegna erfiðrar færðar. Strætó mun endurmeta stöðuna í hádegi og senda út aðra tilkynningu um áframhald þá samkvæmt tilkynningu. „Þetta gerðist mjög snögglega og það eru vagnar fastir á Breiðholtsbraut og í Skerjafirði," segir Jóhannes Rúnarsson framkvæmdastjóri Strætós í samtali við Vísi. „Þeir voru byrjaðir að lenda í vandræðum. Við vorum hættir akstri á leið 21 og 19 var í vandræðum. Þetta var allt að fara í skrúfuna og til að vera ekki fyrir þegar mokstur hefst almennilega þá ákváðum við að kalla alla vagna heim," segir Jóhannes.