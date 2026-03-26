Strætó hættir akstri í dag

Lovísa Arnardóttir skrifar
Strætisvagnar hafa allir verið kallaðir heim til að koma í veg fyrir að þeir sitji fastir og tefji mokstur á eftir.
Vísir/Vilhelm

Strætó hefur stöðvað allan akstur strætisvagna á höfuðborgarsvæðinu vegna erfiðrar færðar og veðurskilyrða. Vagnar voru fastir víða og einhverjar leiðir hættar áður vegna erfiðrar færðar. 

 Strætó mun endurmeta stöðuna í hádegi og senda út aðra tilkynningu um áframhald þá samkvæmt tilkynningu.

„Þetta gerðist mjög snögglega og það eru vagnar fastir á Breiðholtsbraut og í Skerjafirði,“ segir Jóhannes Rúnarsson framkvæmdastjóri Strætós í samtali við Vísi.

„Þeir voru byrjaðir að lenda í vandræðum. Við vorum hættir akstri á leið 21 og 19 var í vandræðum. Þetta var allt að fara í skrúfuna og til að vera ekki fyrir þegar mokstur hefst almennilega þá ákváðum við að kalla alla vagna heim,“ segir Jóhannes.

Veður Færð á vegum Strætó

