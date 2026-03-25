Lögregla á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út eftir að tilkynnt var um mann að stela dekkjum. Maðurinn fannst og var hann handtekinn vegna málsins.
Í tilkynningu frá lögreglu, þar sem segir frá verkefnum gærkvöldsins og næturinnar, kemur fram að maðurinn hafi verið handtekinn á svæði lögreglustöðvar 2 sem nær yfir Garðabæ og Hafnarfjörð en ekki eru gefnar nánari upplýsingar um málið.
Miðsvæðis í Reykjavík var ökumaður stöðvaður í akstri grunaður um akstur undir áhrifum fíkniefna. Við leit í bíl mannsins fundust einnig fíkniefni og er hann grunaður um sölu og dreifingu þeirra. Maðurinn var handtekinn og færður í fangageymslu.
Einnig var lögregla þrívegis kölluð út vegna þjófnaðar í verslun og var málið leyst á vettvangi. Sömuleiðis var tilkynnt um menn að brjóta sér leið inn í iðnaðarhúsnæði. Þar voru þrír handteknir á staðnum og er málið í rannsókn.
Enn fremur segir að leigubílstjóri á höfuðborgarsvæðinu hafi óskað eftir aðstoð vegna ofurölvi farþega.