Eignaðist fyrstu milljónina fimmtán ára og keypti íbúð átján ára Stefán Árni Pálsson skrifar 25. mars 2026 11:02 Var snögglega farin að velta töluverðum fjármunum sem ungur maður. Athafnamaðurinn Gunnar Þór Gunnarsson keypti fyrsta fornbílinn árið 2017 og þá var ekki aftur snúið. Nú á hann um fimmtíu fornbíla, stefnir á að tvöfalda flotann og byggja 7500 fermetra fornbílasafn. Gunnar hefur alltaf verið markmiðadrifinn og nær ávallt sínum markmiðum og rúmlega það. Þegar hann var aðeins þrettán ára gamall setti hann sér fyrsta markmiðið - að eignast fyrstu milljónina fimmtán ára. Draumurinn fornbílar Hann vann og vann og náði markmiðinu. Átján ára gamall keypti hann fyrstu íbúðina og tvítugur fjárfesti hann í jörð. Nú, öllum þessum árum síðar setur hann sér enn háleit markmið og getur fjárfest í draumunum sínum, eins og fornbílum. Gunnar á í dag fimmtíu fornbíla. „Ég hef alltaf verið öðruvísi en aðrir," segir Gunnar um þennan öfundsverða hæfileika að geta sett sér markmið og náð þeim og verið svo fjárhagslega stöndugur að geta safnað öllum þessum fornbílum, sem kosta svo sannarlega skildinginn. Hann segir það kost að vera öðruvísi og í raun fráleit pæling að ætla að steypa alla í sama mót. Gunnar er líka með heila höfn í vinnslu, Galtarhöfn í Hvalfjarðarsveit. Þar verða einnig hafnar- og atvinnulóðir og Gunnar sér meira að segja fyrir sér að skemmtiferðaskipin muni stoppa þar og gera Vesturlandið að miklum ferðamannasegli. Ísland í dag fékk að kíkja í heimsókn til Gunnars og sjá hluta af aðdáunarverðu fornbílasafninu sem brátt fær heimili í fornbílasafninu við rætur Akrafjalls. Ísland í dag