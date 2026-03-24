Ester Bíbí Ásgeirsdóttir verkefnastjóri og fyrrverandi rokkari leiðir lista Vinstrisins í Hafnarfirði, sem er sameiginlegt framboð Vinstri grænna og Vors til vinstri.
Greint er frá framboðinu í fréttatilkynningu frá Vinstri grænum (VG), sem sameina krafta sína með VG og Vors til vinstri, sem er fylking þeirra fyrrverandi sósíalista sem slitu sig úr Sósíalistaflokknum ásamt Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, borgarfulltrúa Sósíalista í Reykjavík, síðasta vor.
Flokkurinn hefur þegar kynnt lista sinn í Reykjavík og nú eru efstu fimm sætin á listanum í Hafnarfirði.
Oddvitinn Ester Bíbí lék á bassa í rokksveitinni Kolrössu krókríðandi á 10. áratugnum en sveitin sigraði Músíktilraunir árið 1992. Hljómsveitin gerði tilraun til þess að meika það í Bretlandi undir nafninu Bellatrix. Hún var áður á lista sósíalista.
Annað sætið skipar tónsmiðurinn Svenný Kristins og þriðja sætið skipar Davíð Arnar Stefánsson kvikmyndagerðarmaður.
Þau sem leiða listann eru:
Í síðustu kosningum 2022 tapaði VG fylgi, hlaut aðeins um 4,3 prósent atkvæða og fékk engan fulltrúa inn. Sósíalistar buðu ekki fram í síðustu kosningum í Hafnarfirði.