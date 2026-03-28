Leikskóli tekur aftur til starfa í Grindavík í ágúst ef áform bæjarstjórnar ganga eftir og þá er einnig í skoðun að innrita aftur í grunnskólann í haust. Forseti bæjarstjórnar segir að foreldrar áttatíu barna hafi hug á því að nýta sér þjónustuna.
Frá því að neyðarstigi var lýst yfir í Grindavík og bærinn rýmdur vegna hættu á eldgosi í nóvember 2023 hefur hvorki leik- né grunnskóli verið starfandi í bænum. Í dag dvelja um fjögur hundruð og fimmtíu manns í bænum að jafnaði en nýlega var auglýst eftir skólastjóra yfir samræmdum leik- og grunnskóla í bænum.
„Við fórum af stað með svona forskráningu sem var náttúrulega kannski fyrst og fremst að meta svona raunverulega eftirspurn og kanna hvort að það væri þá raunhæft að halda úti skólastarfi næsta haust. Tölurnar eru náttúrulega ekki endanlegar og verða í sjálfu sér ekki hérna endanlegar fyrr en skóli hefst en við sjáum fyrir að það verði einhverjir tugir nemenda í leik- og grunnskóla sem búa þá hér í Grindavík næsta haust,“ segir Ásrún Helga Kristinsdóttir forseti bæjarstjórnar Grindavíkur.
Foreldrara um áttatíu barna hafi lýst yfir áhuga á að nýta sér leik- eða grunnskóla bæjarins og við því þurfi bærinn að bregðast.
Sex sóttu um stöðu skólastjóra og í morgun var greint frá því að Guðlaug Erlendsdóttir hafi verið ráðin í stöðuna. Hún gegndi stöðu aðstoðarskólastjóra við Grunnskóla Grindavíkur í sjö ár.
Búið sé að taka ákvörðun um að hefja starfsemi leikskólans strax í ágúst en enn þá sé í skoðun hvort að innritað verði í grunnskólann í haust.
„Við héldum foreldrafund síðastliðinn þriðjudag og þar kom skýr vilji foreldra að það yrði opnað hér í grunnskóla. Þannig að við erum alveg opin fyrir því og við komum til með að vinna þetta mál áfram með nýjum skólastjóra. Það náttúrulega byggist þetta allt á öryggi. Við hérna erum mjög meðvituð um það. Þannig að það þarf að fara fram ítarlegt öryggismat og við erum að vinna í því. Hér er verið að vinna hörðum höndum í að gera bæinn öruggari.“Hún Grindvíkinga tilbúna til að byggja upp bæinn aftur.
„Við erum að opna tjaldstæðið, náttúrulega er úrslitakeppnin í körfunni fram undan, þannig að það er bara góð stemning hérna myndi ég segja. Svo náttúrulega bara vonumst við til þess að náttúran verði okkur hliðholl í þessum verkefnum fram undan.“