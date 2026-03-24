Matvælastofnun, Fiskistofa og Verðlagsstofa skiptaverðs verða lagðar niður og starfsemi þeirra sameinuð í nýrri Stofnun atvinnuveganna, ef frumvarp atvinnuvegaráðherra nær fram að ganga. Matvælaeftirlit færist frá heilbrigðisnefndum sveitarfélaganna til nýrra stofnunar.
Frumvarpið var lagt fram á þingi í gær en samkvæmt því mun stofnunin „starfa að stjórnsýsluverkefnum á sviði sjávarútvegs, stjórnar fiskveiða, lagareldis, lax- og silungsveiði, fiskræktar, matvælamála, dýravelferðar og heilbrigði dýra og plantna svo sem nánar er kveðið á um í lögum“.
Miðað er við að lögin taki gildi 1. janúar 2027.
Frá og með þeim degi verða staða forstjóra Matvælastofnunar, fiskistofustjóra, forstöðumanns Verðlagsstofu skiptaverðs og embætti yfirdýralæknis, sem og öll önnur störf hjá Matvælastofnun, Fiskistofu og Verðlagsstofu skiptaverðs lögð niður.
„Starfsfólk Matvælastofnunar, Fiskistofu og Verðlagsstofu skiptaverðs, annað en forstjóri Matvælastofnunar, fiskistofustjóri og forstöðumaður Verðlagsstofu skiptaverðs, sem er í starfi við gildistöku laga þessara, sinnir þeim verkefnum sem færast til nýrrar stofnunar samkvæmt lögum og uppfyllir hæfisskilyrði og önnur lögbundin skilyrði til starfsins, skal eiga forgangsrétt til starfa hjá Stofnun atvinnuveganna þegar hún tekur til starfa 1. janúar 2027,“ segir í ákvæðum til bráðabirgða.
Þá mun sama gilda um starfsfólk heilbrigðisnefnda sveitarfélaga sem unnið hefur við eftirlit með matvælum.
Ráðherra skipar forstjóra stofnunarinnar til fimm ára í senn.
Samkvæmt greinargerð með frumvarpinu hefur umfangsmikil greiningarvinna átt sér stað, þar sem til skoðunar var að samþætta rekstur umræddra stofnanna.
„Helsti ábati þess að sameina stofnanirnar er heildstæð nálgun við eftirlit á sviði matvæla og fiskveiða, en með sameinaðri stofnun verður unnt að samræma verklag og ferla, einkum varðandi leyfisveitingar og eftirlit. Það eykur gagnsæi, dregur úr skrifræði og bætir þjónustu,“ segir í greinargerðinni.