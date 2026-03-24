Björgunarsveitir Landsbjargar hafa haft í nægu að snúast frá því í gær vegna veðursins en nóttin var þó blessunarlega fremur róleg að sögn Jóns Þórs Víglundssonar upplýsingafulltrúa.
„En fólk var önnum kafið frá því í gær síðdegis og fram á kvöld. Mér sýnist þetta hafa verið um tvöhundruð manns sem voru boðuð út frá Öræfum, nánast öllu Suðurlandinu og svo teygðist þetta inn á Norðurlandið eftir því sem leið á kvöldið.“
Jón Þór segir að mesta vinnan hjá björgunarfólkinu hafi sennilega verið undir Hafnarfjalli annarsvegar og í Öræfunum hinsvegar.
„Þar voru að minnsta kosti þær aðgerðir sem snertu við hvað mestum fjölda þolenda,“ segir Jón Þór en undir Hafnarfjalli lentu meðal annars rúta og strætisvagn í vandræðum með nokkurn fjölda farþega innanborðs. „Þarna var bara allt sem að þjóðvegurinn bíður upp á. Staðan er bara þannig núna á þjóðvegunum að þegar einn bíll stoppar þá er mjög fljótt að bætast í þann hóp.“
Jón Þór segir svo að í gærkvöldi hafi þurft að aðstoða nokkurn fjölda erlendra ferðamanna við að fá gistingu í Öræfunum og þar í kring.
„Heilt yfir reyndi bara svolítið á kerfið og það stóð sig vel. Við eigum mikinn fjölda sveita og ekki síst sjálfboðaliða sem eru tilbúnir til að fara út í svona verkefni, og það sýndi sig í gærkvöldi,“ segir Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúi Landsbjargar að lokum.