Drengur skar mann í Strætó

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint. Vísir/Vilhelm

Fjórtán ára drengur skar í fullorðinn mann um borð í strætisvagni á höfuðborgarsvæðinu í gær. 

Drengurinn notaði einhvers konar skurðáhald að sögn Ævars Pálma Pálmasonar, aðstoðaryfirlögregluþjóns hjá miðlægri rannsóknardeild Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Upp hafi komið einhver ágreiningur sem endaði með átökum.

Báðir voru um borð strætisvagns á höfuðborgarsvæðinu og barst lögreglu tilkynning um atvikið um klukkan þrjú í gær. Lögreglan rannsakar nú málið, talar við vitni og aflar gagna. Málið er unnið í samstarfi við barnaverndaryfirvöld.

DV greindi fyrst frá og segir að myndband af atvikinu sé í dreifingu. Á myndskeiðinu heyrist í fleiri unglingum öskra á ensku á karlmanninn, sem sé augljóslega brugðið.

Maðurinn var fluttur á sjúkrahús þar sem gert var að sárum hans en ekki þurfti að leggja hann inn.

