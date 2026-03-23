Drengur skar mann í Strætó

Fjórtán ára drengur skar í fullorðinn mann um borð í strætisvagni á höfuðborgarsvæðinu í gær.
Drengurinn notaði einhvers konar skurðáhald að sögn Ævars Pálma Pálmasonar, aðstoðaryfirlögregluþjóns hjá miðlægri rannsóknardeild Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Upp hafi komið einhver ágreiningur sem endaði með átökum.
Báðir voru um borð strætisvagns á höfuðborgarsvæðinu og barst lögreglu tilkynning um atvikið um klukkan þrjú í gær. Lögreglan rannsakar nú málið, talar við vitni og aflar gagna. Málið er unnið í samstarfi við barnaverndaryfirvöld.
DV greindi fyrst frá og segir að myndband af atvikinu sé í dreifingu. Á myndskeiðinu heyrist í fleiri unglingum öskra á ensku á karlmanninn, sem sé augljóslega brugðið.
Maðurinn var fluttur á sjúkrahús þar sem gert var að sárum hans en ekki þurfti að leggja hann inn.