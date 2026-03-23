Starfshættir lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu voru ámælisverðir þegar hún vanrækti að rannsaka nauðgun að mati eftirlitsnefndar. Einstaklingur sakaði lögreglumenn um að hafa vísvitandi spillt fyrir rannsókninni. Lögreglumaður bað sakborning afsökunar þegar hann var loks kallaður til skýrslutöku.
Takmarkaðar upplýsingar eru um málið og kvörtunina í ákvörðun sem nefnd um eftirlit með lögreglu tók 14. mars. Kvörtunin beindist að því að starfsmenn sem fóru með nauðgunarmál hafi viljandi eyðilagt rannsóknina.
Lögreglumenn hafi haft upplýsingar um dyraverði sem voru við störf en ekki haldið rannsókn áfram þrátt fyrir það. Kvartandinn hélt því fram að ástæðan hefði verið sú að lögreglan hefði á sama tíma byggt upp mál vegna ætlaðra afbrota annars dyravarðanna.
Lögreglustjóri ákvað að hætta rannsókn málsins en ríkissaksóknari felldi þá ákvörðun úr gildi í mars árið 2021. Sá sem kvartaði til eftirlitsnefndarinnar gerði athugasemd við framkomu lögreglumanns þegar sakborningur var loks kallaður í skýrslutöku eftir að saksóknari gerði lögreglunni að rannsaka málið.
Lögreglumaðurinn hafi beðið sakborninginn afsökunar á því að hafa þurft að kalla hann í skýrslutöku og sagt honum að „lögreglan hafi fengið þetta í hausinn frá ríkissaksóknara og [þurft] að klára örfá atriði“.
Þá hefði lögreglumaðurinn ekki gert athugasemdi við að sakborningurinn óskaði eftir nafni og heimilisfangi kvartandans. Því hefði hann átt að taka sem hótun.
Nefndin um eftirlit með lögreglu taldi ummæli starfsmanns lögreglu við skýrslutöku hafa verið óheppileg og ekki í samræmi við fagleg og vönduð vinnubrögð. Hún taldi þrátt fyrir það ekki tilefni til þess að aðhafast frekar vegna þeirra.
Í ákvörðun nefndarinnar er vísað til ummælanna við skýrslutöku „af kvartanda“. Ekki er ljóst hvort það sé misritun eða hvort kvartað hafi verið undan öðrum ummælum lögreglumanns við skýrslutöku af kvartanda sem er ekki getið að öðru leyti í ákvörðuninni.
Hins vegar taldi nefndin starfsmenn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu hafa viðhaft ámælisverðar starfsaðferðir þegar embættið lét hjá líða að vinna að uppljóstrun málsins sem sé lögmælt hlutverk þess við upphaf rannsóknar.
Þrátt fyrir að ríkissaksóknari hafi látið rannsaka málið eftir að lögreglustjóri ákvað að hætta rannsókn hafi verulegur dráttur orðið í málinu. Skýrslutökur af meintum sakborningi og vitnum hafi þannig ekki farið fram fyrr en rúmum tveimur árum eftir meint brot.
Taldi nefndin mikilvægt að lögreglan færi yfir verklagi sig og mæti hvort þörf væri á úrbótum til þess að girða fyrir að sambærileg atvik endurtækju sig.