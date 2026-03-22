Hringveginum hefur verið lokað á milli Hafnar og Djúpavogs. Þá er hefur Fjarðarheiði og Fagradal einnig verið lokað auk Almennings á Siglufjarðarvegi en þar féll snjóflóð.
Þetta kemur fram á umferðin.is, vefsíðu Vegagerðarinnar. Þar er einnig viðvörun í gildi vegna flughálku frá Öræfasveit að Kvískerjum. Nánari upplýsingar um opnunartíma Fagradals koma klukkan tíu.
Á höfuðborgarsvæðinu er krapi víða og töluverður snjór. Einnig er krapi á Reykjanesbraut og Grindavíkurvegi. Þæfingur er á Krýsuvíkurvegi og á milli Grundarfjarðar og Vatnaleiðar.
Dynjandisheiði hefur verið lokuð alla helgina vegna veðurs en víða á Vestfjörðum er snjóþekja, hálka og hálkublettir.
Á Norðurlandi var Almenningum, hluti af Siglufjarðarvegi, lokað vegna snjóflóðs sem féll þar og einnig hefur Víkurskarði verið lokað. Þæfingur er í Köldukinn og frá Húsavík að Máná. Þungfært er á Grenivíkurvegi. Ófært er um Hófaskarð og þæfingur á Hólaheiði.