Það verður nóg um að vera í Sprengisandi á Bylgjunni í dag. Daði Már Kristófersson og Vilhjálmur Birgisson taka fyrir kjarasamningana og Guðrún Hafsteinsdóttir fer yfir fylgi Sjálfstæðisflokksins. Þá verður vinnumarkaðurinn og nýsköpun einnig tekið fyrir.
Róbert Guðfinnsson mætir fyrstur og ræðir framtíð Genís, nýsköpunarfyrirtækis á Siglufirði sem leitar að fjármagni á Íslandi til frekari vaxtar en verður lítt ágengt. Spurt er hvort Genís verði enn eitt íslenska frumkvöðlafyrirtækið sem endar í erlendu eignarhaldi, hugsanlega með starfsemi utan Íslands.
Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, og Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins, taka fyrir kjarasamningana. Þeir velta fyrir sér hvað gerist í haust og hvort hægt sé að ná samkomulagi um efnahagsráðstafanir.
Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, fer yfir flokksráðsfund sem haldinn var í gær. Fylgi flokksins er lítið en Sjálfstæðisflokkurinn reynir að ná vopnum sínum á ný.
Að lokum koma Sonja Þorbergsdóttir, formaður BSRB, og Helga Rósa Másdóttir, formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Opinberir starfsmenn eru æfir vegna frumvarps fjármálaráðherra um að afnema áminningarskyldu áður en til brottvikningar getur komið. Forsvarsmenn telja rétt að draga frumvarpið til baka á meðan aðrir segja nauðsynlegt að breyta starfsumhverfi opinberra starfsmanna.
Þátturinn hefst klukkan tíu og er í beinni útsendingu í spilaranum hér að neðan eða á vef Bylgjunnar.