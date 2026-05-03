Utanríkisráðherra telur brotthvarf þúsunda hermanna Bandaríkjanna frá Þýskalandi ekki veikja NATO og ólíklegt að ákvörðunin hafi bein áhrif á Ísland. Það trufli samskipti þjóðarleiðtoga að Bandaríkin hafi farið í stríð við Íran án þess að ráðfæra sig við sína bandamenn.
Donald Trump tilkynnti fyrir helgi að þúsundir hermanna Bandaríkjanna í Þýskalandi yrðu kallaðir heim. Þetta var eftir að Friedrich Merz kanslari Þýskalands sagði að leiðtogar Írans væru að niðurlægja Bandaríkin en Trump hefur verið ósáttur með það sem honum finnst vera lítil aðstoð bandamanna í Evrópu við að opna Hormússund.
Utanríkisráðherra segir Þjóðverja hafa verið undir það búna að hermönnum Bandaríkjanna í Þýskalandi kynni að fækka.
„Það er rétt að hafa í huga, og þess vegna er þetta kannski ekki alveg skýrt ennþá, að liðsafli Bandaríkjanna í Þýskalandi varðar ekki síst öryggishagsmuni Bandaríkjanna sjálfra," sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar.
„Herstöðvar sem þar eru, hvort sem þær eru í Ramstein eða á öðrum stöðum, þær gegna lykilhlutverki varðandi verkefni og aðgerðir til að mynda í Mið-Austurlöndum, í Afríku og auðvitað Evrópu,“ bætti Þorgerður við.
Haft var eftir talsmanni NATO í gær að bandalagð væri að vinna með Bandaríkjamönnum að því að skilja smáatriðin í ákvörðun þeirra um herafla í Þýskalandi.
„Bandaríkin fóru í þetta stríð við Íran án þess að ráðfæra sig eða eiga samtal við sína helstu bandamenn innan NATO og auðvitað er það að trufla að einhverju leyti.“
„Stóra myndin er sú að Evrópa þarf að vera sjálfbærari um varnir, þarf að rísa upp og hún er að gera það. Öll NATO ríkin sem tilheyra Evrópu eru að gera það,“ segir Þorgerður Katrín og bætir við að það sé þýðingarmest til lengri tíma litið.
Hún segir það ekki mega gerast að Atlantshafsbandalagið veikist. Auðvitað sé best að menn leysi deilur sem þessar með samtölum og Íslendingar þurfi að sýna að þeir standi við sínar skuldbindingar.
„Ég tel, og við sem erum að greina þetta, að þetta muni í heildina ekki veikja styrk eða fælingargetu NATO í Evrópu. Við þurfum að sjá útfærsluna á þessu en bæði styrkur og fælingargeta bandalagsins á ekki að veikjast við þetta og enn frekar ólíklegt að þetta muni hafa bein áhrif á Ísland.“
Varnarsamningur Íslands og Bandaríkjanna verður 75 ára gamall í vikunni. Þorgerður segir að það hafi sýnt sig að samstarf á sviði varnar- og öryggismála, hvort sem það er við Bandaríkin eða önnur ríki NATO, hafi verið gott.
„Það sem ég er að fagna er aukin áhersla bandalagsins á eftirlit og öryggi í Norður-Atlantshafi og á Norðurslóðum og það nýtist og gagnast okkur Íslendingum og okkar öryggi.“