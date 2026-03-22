Hinir treystu sér ekki en Íslendingarnir flugu Kristján Már Unnarsson skrifar 22. mars 2026 07:27 Ingibjörg Gísladóttir er starfsmaður flugvallarins í Narsarsuaq. Egill Aðalsteinsson Íslendingar skipa stóran sess í flugsögu Grænlands. Íslenskir flugmenn gátu sér þar snemma gott orð í flugi. Talað var um að þeir treystu sér oftar til að fljúga í krefjandi landslagi og misjöfnu veðri en aðrir flugmenn. Í þættinum Flugþjóðin á Sýn+ er fjallað um þátt Íslendinga í flugsamgöngum Grænlands. Þetta er saga sem nær meira en sjötíu ár aftur í tímann þegar íslensk flugfélög, bæði Flugfélag Íslands og Loftleiðir, hófu að sinna þar margskyns verkefnum. Á safni í Narsarsuaq er saga flugvallarins rakin. Þar má kynnast ískönnunarfluginu sem Flugfélag Íslands sinnti um tíma fyrir dönsk stjórnvöld í öryggisskyni fyrir sjófarendur eftir hörmulegt sjóslys sem varð við suðurodda Grænlands. Tvær DC 6B-flugvélar Flugfélags Íslands á flugvellinum í Narsarsuaq árið 1968.Snorri Snorrason Í hópi flugvallarstarfsmanna er Íslendingurinn Ingibjörg Gísladóttir, sem lengi hefur búið á Grænlandi, en hún annast meðal annars þjónustu við flugmenn á leið um völlinn. Hún rifjar upp gamalt dæmi af samstarfi SAS og Flugfélagsins um áætlunarflug milli Kaupmannahafnar, Keflavíkur og Narsarsuaq. Hún segir umtalað að flugið hafi mun oftar fallið niður þegar SAS-vélin átti að koma heldur en þá daga sem Flugfélagið átti. Ólafur Indriðason, fyrrverandi flugstjóri, fór í sitt fyrsta Grænlandsflug til Meistaravíkur fyrir Flugfélag Íslands árið 1954.Egill Aðalsteinsson „Það er almennt talað um það að íslenskir flugmenn séu mjög hæfir, mjög reynslumiklir og þekki inn á þessar aðstæður með langa djúpa firði, há fjöll, umbreytilegt veður og skýjafar og annað. Þannig að þeir geti unnið öðruvísi úr þeim upplýsingum sem þeir fá og við þær aðstæður sem þeir eru að fljúga heldur en til dæmis danskir flugmenn, sem eru ekki vanir, - þeir hafa flogið kannski um alla Evrópu en það eru allt öðruvísi aðstæður,“ segir Ingibjörg. Þórður Bjarni Guðjónsson, ræðismaður Íslands í Nuuk, kveðst ekki í nokkrum vafa um að framlag Íslendinga til flugmála Grænlands hafi skipt máli. Þórður Bjarni Guðjónsson er ræðismaður Íslands á Grænlandi.Egill Aðalsteinsson „Og maður heyrir það þegar maður talar við fólk hérna að hlutur Íslands í flugsögunni hérna á Grænlandi er heilmikill. Við höfum komið þar víða við og sérstakega og ekki hvað síst á austurströndinni,“ segir ræðismaðurinn. Hér má sjá sex mínútna kafla úr þættinum um Grænlandsflugið: Framan af var þetta einkum flug fyrir dönsk stjórnvöld og bandaríska herinn en einnig fyrir vísindaleiðangra. Opnun flugvallarins í Kulusuk, sem bandaríski herinn lagði árið 1956, varð hins vegar grunnurinn að flugi Íslendinga með ferðamenn sem og áætlunarflugi til Grænlands. Fleiri íslensk flugfélög áttu eftir að bætast í Grænlandsflugið, eins og fræðast má um í þessu tíu mínútna myndskeiði úr þættinum: Þátturinn um Grænlandsflugið er sá sautjándi í þáttaröðinni. Áskrifendur geta séð hann í heild sem og alla þætti Flugþjóðarinnar á streymisveitunni Sýn+. Þeir treysta mest á flugsamgöngur til að komast á milli byggða þar sem landið er án vegakerfis. 19. mars 2026 07:07 Segir Íslendinga eiga eftir að uppgötva Grænland Íslendingar eiga enn eftir að uppgötva Grænland sem ferðamannaland en yfirgnæfandi meirihluti farþega Icelandair þangað eru útlendingar. 11. september 2025 21:41 Aldrei neinn afsláttur gefinn í flugprófunum Prófanir á flugleiðsögutækjum annarra þjóða eru ein sérhæfðasta útrás íslenska fluggeirans. 