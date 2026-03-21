Nicholas Brendon er látinn

Jón Þór Stefánsson skrifar
Nicholas Brendon var 54 ára gamall. Getty

Bandaríski leikarinn Nicholas Brendon er látinn, 54 ára að aldri. Hann var hvað þekktastur fyrir að fara með hlutverk Xander Harris í sjónvarpsþáttunum vinsælu Buffy the Vampire Slayer.

Fjölskylda Brendon greinir frá andlátinu, og segir að hann hafi látist í svefni af náttúrulegum orsökum.

Brendon kom fyrir í öllum nema einum af 144 þáttunum af Buffy, frá 1997 til 2003.

Hann lék jafnframt í sjónvarpsþáttunum Criminal Minds, sem og í öðru sjónvarpsefni og kvikmyndum.

Á síðustu árum komst Brendon ítrekað í kast við lögin, þá hafði hann glímt við heilsufarsleg vandamál undanfarin misseri.

