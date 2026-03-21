Bandaríski leikarinn Nicholas Brendon er látinn, 54 ára að aldri. Hann var hvað þekktastur fyrir að fara með hlutverk Xander Harris í sjónvarpsþáttunum vinsælu Buffy the Vampire Slayer.
Fjölskylda Brendon greinir frá andlátinu, og segir að hann hafi látist í svefni af náttúrulegum orsökum.
Brendon kom fyrir í öllum nema einum af 144 þáttunum af Buffy, frá 1997 til 2003.
Hann lék jafnframt í sjónvarpsþáttunum Criminal Minds, sem og í öðru sjónvarpsefni og kvikmyndum.
Á síðustu árum komst Brendon ítrekað í kast við lögin, þá hafði hann glímt við heilsufarsleg vandamál undanfarin misseri.