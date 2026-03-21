Leggja niður 4. bekk vegna plássleysis og kynjahalla Lovísa Arnardóttir skrifar 21. mars 2026 22:33 Hildur segir breytinguna vonandi ekki varanlega. Stefnt sé að því að koma 4. bekk aftur upp síðar þegar húsnæðismál skólans eru komin í lag. Samsett Barnaskólinn í Hafnarfirði, Hjallastefnuskólinn, hefur ákveðið að leggja niður 4. bekk skólans frá og með næsta skólaári og mun því aðeins vera fyrir börn í fyrsta til þriðja bekk. Foreldrar hafa verið boðaðir til fundar vegna málsins á mánudag. Hafnarfirði var tilkynnt um breytinguna fyrir mánuði síðan. Foreldrar barna skólans fengu póst í vikunni þar sem þeim var tilkynnt að alls hefði verið sótt um skólavist fyrir 148 börn en skólinn, ásamt færanlegum stofum, rúmi aðeins 120 börn. Vísað er til þess í pósti til foreldra að mikill kynjahalli sé í árgangnum og að það myndi hafa of mikil keðjuverkandi áhrif að leggja annan bekk skólans niður. „Við erum komin að þolmörkum nú þegar með 132 börn og þá eru öll rými fullnýtt og engin rými laus til að mæta sértækum þörfum og/eða í aðra kennslu,“ segir í póstinum. Þar segir að húsnæðiskostur skólans hafi um árabil verið áskorun. Færanlegum stofum hafi verið bætt við fyrir fjórum árum til að mæta samskonar vanda en það hafi átt að vera skammtímalausn þar til búið væri að byggja leikskólahúsnæði fyrir fimm ára börn. Stjórnendur hafi leitað lausna og niðurstaðan sé sú að leggja niður 4. bekk og næstelstu börnin, tólf drengir og þrjár stúlkur, sem eru fædd 2017, útskrifast í vor. Í póstinum segir að rökin séu tvíþætt fyrir þessari ákvörðun. Annars vegar vegna þess að um sé að ræða töluverða kynjaskekkju og hins vegar vegna þess að það myndi hafa meiri keðjuverkandi áhrif að vísa öðrum árgangi frá. Barnaskóli Hjallastefnunar í Hafnarfirði verður aðeins fyrir börn í 1. til 3. bekk á næsta ári. Hjallastefnan Ekki nýr vandi Hildur Sæbjörg Jónsdóttir, skólastjóri skólans, segir húsnæðisvanda skólans ekki nýjan af nálinni. Stjórnendur skólans hafi átt í samtali við bæjaryfirvöld frá því að skólinn opnaði fyrir rúmum fjórum árum. „Var þá brugðið á það ráð að fá leigð rými hjá Skátafélaginu Hraunbúum. Síðar voru teknar á leigu færanlegar kennslustofur til bráðabirgða á meðan enn var leitað leiða til að finna lausn á húsnæðisvanda skólans. Á sama tíma hefur aðsókn í skólann aukist og við gert okkar besta til að mæta öllum þeim fjölskyldum sem treysta okkur fyrir börnum sínum,“ segir Hildur. Þurftu að taka ákvörðun þegar innritun hófst Hún segir sveitarfélagið allan tímann hafa verið upplýst um þau skref sem stigin hafi verið og að bærinn hafi verið upplýstur fyrir mánuði síðan um óhjákvæmilega fækkun barna en engin niðurstaða fengist í málinu. Hún segir alveg skýrt að skólinn þurfi að starfa eftir reglum um öryggi og aðbúnað barna. „Nú hefur verið opnað fyrir innritun í grunnskóla Hafnarfjarðarbæjar og þar af leiðandi var okkur ekki stætt á öðru en að taka sársaukafulla ákvörðun. Sú leið sem var farin var vel ígrunduð en mjög þungbær fyrir Hjallastefnuna og skólasamfélagið á Hjallabrautinni,“ segir hún. Hildur segist ekki vita til annars en að bærinn geti tekið við börnunum í sína skóla og geri viðeigandi ráðstafanir til þess. Börnin muni fá allt það svigrúm sem þau kjósa til að ræða málin og til að deila áhyggjum sínum og skoðunum. „Það er verklag sem við erum alltaf með að leiðarljósi, að eiga upplýst samtal við börnin. Við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til að styðja við þau og heimsækja þá skóla sem þau munu fara í á næsta skólaári. Við erum mjög vön að undirbúa þá breytingu að flytjast í hverfisskóla því við gerum það árlega með 4. bekk,“ segir Hildur. Hún segir hvorki Hafnarfjarðarbæ eða Hjallastefnuna vilja að þessi breyting verði gerð varanleg. „Hins vegar hefur aðsókn aukist hratt á undanförnum árum og slík þróun er ekki auðleyst með tilliti til húsnæðismála, sérstaklega ekki á skömmum tíma. Því þarf að líta á núverandi aðstæður sem tímabundna lausn á meðan unnið er að varanlegri niðurstöðu,“ segir Hildur í svari sínu. Málið hafi dregist of lengi Hvað varðar húsnæðisvanda skólans og svör bæjarfélagsins segir Hildur að málið hafi dregist allt of lengi. „Við erum í þéttu samráði og samtali við aðila frá sveitarfélaginu, það er ekkert nýtt undir sólinni í þessum efnum. Fulltrúar Hafnarfjarðarbæjar eru meðvitaðir um stöðu mála og við erum sameiginlega að leita farsælla leiða til þess að geta tekið á móti þeim börnum og barnafjölskyldum sem til okkar leita vegna þeirrar hugmyndafræði sem við vinnum eftir.“ Í skólanum er kynjaskipt skólastarf samkvæmt kynjanámskrá grunnur að öllu skólastarfi. „Ég er gríðarlega þakklát fyrir allar þær fjölskyldur sem treysta okkur og velja Barnaskólann í Hafnarfirði því án þeirra værum við ekki til.“ Foreldrar ósáttir Foreldrar nokkurra barna sem hefur nú verið synjað um áframhaldandi skólavist sendu í vikunni minnisblað til fræðsluráðs Hafnarfjarðarbæjar þar sem þessu er mótmælt. Þar segja foreldrarnir kynjahalla árgangsins hafa legið fyrir frá upphafi og sami vandi sé í öðrum árgögnum. Foreldrarnir segja að með því að leggja niður 4. bekk sé skólinn ekki að standa við þjónustusamning sinn við Hafnarfjarðarbæ og gagnrýna að um sé að ræða einhliða ákvörðun skólans. Foreldrarnir krefjast þess að börnunum verði tryggð áframhaldandi skólaganga næsta ár, að bærinn samþykki ekki þessa breytingu og að breytingar verði innleiddar í samráði við foreldra. Þá spyrja foreldrarnir hvort hverfisskólar barnanna séu tilbúnir til að taka við þeim og benda í því samhengi á að fyrir sé stór árgangur 2017 árgangs í Víðisstaðaskóla og að Skarðshlíðarskóli ætli ekki að innrita ný börn í 1. til 4. bekk á næsta ári. „Þessi ákvörðun Hjallastefnunnar hefur mikil áhrif á börn og fjölskyldur þeirra. Börnin voru innrituð í skóla sem gefur sig út fyrir að þjónusta börn frá 1. til 4. bekk. Þau gefa sig út fyrir ákveðna stefnu, fallegt samfélag og að það samfélag standi saman. Foreldrar og börn upplifa ekki að staðið sé með þeim og sitja foreldrar eftir með börn í mikilli vanlíðan sem skilja ekki af hverju þau mega ekki halda áfram í skólanum sínum á meðan rými er til að innrita yngri börn við skólann,“ segja foreldrarnir að lokum í bréfi sínu. Skóla- og menntamál Hafnarfjörður Börn og uppeldi Jafnréttismál Mest lesið Lést í sprengingunni Innlent Robert Mueller er látinn Erlent Dapurlegt að fylgjast með hægriflokkum sem sameinast á jaðrinum Innlent Lögregla metur ógn af erlendum áhrifum á ESB-atkvæðagreiðslu Innlent Sögðu líf Breta í hættu og skutu að breskri herstöð Erlent Snekkju skattsvikarans meinuð hafnarkoma á Akureyri Innlent Boða lokanir á hringveginum vegna veðurs Innlent Guðrún um Þorgerði: „Yfirlæti hefur ekki reynst henni góður ráðgjafi“ Innlent Skekkja hækki iðgjöld og kosti samfélagið milljarða Innlent Fríhöfnin gjörsamlega galtóm Innlent Fleiri fréttir Leggja niður 4. bekk vegna plássleysis og kynjahalla Snekkju skattsvikarans meinuð hafnarkoma á Akureyri Grunur um að íkveikja hafi valdið sinubruna Framboðslisti Vinstrisins í Reykjavík kynntur Boða lokanir á hringveginum vegna veðurs Einn handtekinn til viðbótar í tengslum við hópárásina Atvinnurekendur farnir að nota gervigreind til að sía umsóknarflóðið Lögregla metur ógn af erlendum áhrifum á ESB-atkvæðagreiðslu Guðrún um Þorgerði: „Yfirlæti hefur ekki reynst henni góður ráðgjafi“ Veittu ferðamönnum í vanda aðstoð við Héðinsfjarðargöng Rannsókn á banaslysinu í Fóðurblöndunni gæti tekið vikur og jafnvel mánuði Dapurlegt að fylgjast með hægriflokkum sem sameinast á jaðrinum Slysið í Fóðurblöndunni, möguleg afskipti af þjóðaratkvæðagreiðslu og enn meira óveður Lokað fyrir umferð um Öxnadalsheiði Skekkja hækki iðgjöld og kosti samfélagið milljarða Sleppt úr haldi eftir hópárásina á Höfðatorgi Fríhöfnin gjörsamlega galtóm „Auðvitað mikið áfall“ Sprengingin hjá Fóðurblöndunni og áhyggjur af stríðinu í Íran Fimm bíla árekstur á Sæbraut Gert að rannsaka tvö mál betur en gefa ekkert upp Vilja að lögreglan finni þann sem skrifaði færsluna Lést í sprengingunni Nú þarf ekki leyfi til að reka heilsugæslur, húðflúrstofur og fleira Airbnb-lög samþykkt: Íbúðir eigi að nýtast sem heimili Hafi orðið ryksprenging í tómum tanki í Fóðurblöndunni Ragna verður forstjóri Fangelsismálastofnunar „Heyrðust öskur þarna uppi og það er ekkert þægilegt“ Innviðir og íbúðir eiga að rísa samtímis í Hallahverfi Goðamót í uppnámi og útlit fyrir sama veður fram á nótt Sjá meira