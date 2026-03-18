Senn kemur Zendaya: Sturlaðar stiklur fyrir Dune III og Köngulóarmanninn Magnús Jochum Pálsson skrifar 18. mars 2026 15:00 Timothee Chalamet og Tom Holland verða í aðalhlutverkum í Dune: Part Three og Spider-Man: Brand New Day. Tvær rjúkandi heitar Hollywood-stiklur hafa komið út á síðasta sólarhringnum. Annars vegar stikla fyrir geimepíkina Dune: Part Three og hins vegar fyrir ofurhetjumyndina Spider-Man: A Brand New Day. Bíóárið hefur farið dálítið rólega af stað en það er nóg framundan næstu níu mánuðina: geimmyndir, gellumyndir, ofurhetjumyndir, ferskar og frumlegar myndir og framhöld á eldri stykkjum. Þar á meðal eru þessar tvær fyrrnefndu stórmyndir sem stórstjarnan Zendaya leikur í en það stefnir allt í rosalegt ár hjá henni. Auk þessara tveggja verður hún í Ódysseifskviðu eftir Christopher Nolan og rómantísku, svörtu kómedíunni The Drama með Robert Pattinson. Blóðugur lokakafli Stiklan fyrir Dune: Part Three, þriðju og síðustu myndina í Dune-þríleiknum, kom á Youtube síðdegis í gær og er þegar búið að horfa á hana tæplega þrettán milljón sinnum. Myndin er beint framhald af Dune: Part Two (2024), byggir á skáldsögunni Dune Messiah eftir Frank Herbert og er leikstýrt af Denis Villeneuve, sem jafnframt skrifar handritið með Brian K. Vaughan. Ungstirnið Timothée Chalamet, sem hefur verið stöðugt á milli tannanna á fólki undanfarna mánuði, er áfram í aðalhlutverki sem keisarinn Paul Atreides sem háir í þriðju myndinni blóðugt alheimsstríð. Jafnframt snúa Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem og Josh Brolin aftur en nú bætast við leikhópinn Anya Taylor-Joy og Robert Pattinson sem virðist vera óvinur Atreides og mögulegur tilræðismaður. Zendaya, Florence Pugh og Robert Pattinson. Dune: Part Three verður frumsýnd hérlendis 17. desember og er beðið eftir með mikilli eftirvæntingu. Fyrri myndirnar tvær rökuðu inn annars vegar 400 og hins vegar 700 milljónum Bandaríkjadala og standa væntanlega vonir til að sú þriðja verði sú stærsta af þeim öllum. Nýr dagur hjá Köngulóarmanni Stiklan fyrir Spider-Man: Brand New Day, fjórðu Köngulóarmannsmyndina með Tom Holland í aðalhlutverki, kom síðan á Youtube fyrr í dag og er búið að horfa á hana rúmlega milljón sinnum. Brand New Day gerist fjórum árum eftir síðustu mynd, Spider-Man: No Way Home, þar sem allar minningar fólks, þar með talið vina og vandamanna, um Peter Parker þurrkuðust út. Parker hefur síðan tileinkað líf sitt því að verja New York-borg en pressan er farin að segja til sín og byrjuð að hafa áhrif á krafta hans samhliða því að nýjar ógnir spretta fram. Destin Daniel Cretton, sem er þekktastur fyrir að hafa leikstýrt Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021), heldur um leikstjórnartaumana og fjölmargir öflugir leikarar verða í myndinni. Tom Holland, Zendaya og Jacob Batalon eru áfram á sínum stað en við bætast Mark Ruffalo sem Bruce Banner/Hulk, John Bernthal sem Punisher, Sadie Sink í óþekktu hlutverki, Tramell Tillman og Michael Mando. Tökur fór fram í Skotlandi síðasta sumar en frestuðust reyndar lítillega þegar Holland slasaðist á tökustað og fékk vægan heilahristing. Það hafði þó ekki teljandi áhrif á myndina sem kemur út 31. júlí hérlendis. Bíó og sjónvarp Bandaríkin Hollywood Tengdar fréttir Sá Dune tvö hundruð sinnum og er búinn að fara nítján sinnum á Dune 2 í bíó Geimóperan Dune 2 er á allra vörum þessa dagana. Einn kvikmyndaunnandi hefur séð hana nítján sinnum í bíó en á samt enn langt í land með að sjá hana jafnoft og hann sá fyrri myndina. Fyrri myndina hefur hann horft á rúmlega 200 sinnum. 19. mars 2024 08:00 