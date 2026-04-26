Skot­á­rás á kvöld­verði Banda­ríkja­for­seta og klakstöðvar lúsmýsins

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Hádegisfréttir verða lesnar á Bylgjunni klukkan tólf.

Í hádegisfréttum ræðum við við sérfræðing í bandarískum stjórnmálum um þýðingu skotárásarinnar á galakvöldverði Bandaríkjaforseta með blaðamönnum í gær. 

Þá tökum við stöðuna á skólamálum á Suðurnesjum en þingmaður lýsir yfir áhyggjum. Verði ekki ráðist í aðgerðir skapist stór og mikil vandamál síðar meir.

Við heyrum líka í skipuleggjendum Stóra Plokkdagsins sem settur var í morgun í Garðabæ af Birni Skúlasyni forsetamaka. Skipuleggjendur eru að halda daginn í níunda sinn og hvetja landsmenn til góðra verka.

Þá ræðum við við líffræðinga sem hafa undanfarin þrjú sumur gert atlögu að miklu þjóðþrifaverki, að finna klakstöðvar lúsmýsins.

Í sportpakka dagsins förum við í saumana á ótrúlegum körfuboltaleik í Garðabænum í gær þar sem Stjarnan komst í 2-0 gegn Tindastóli. 

