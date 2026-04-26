Muni vitan­lega gera kröfu um sæti í meiri­hluta

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Sindri S. Kristjánsson er oddviti Samfylkingarinnar á Akureyri.
Sindri S. Kristjánsson er oddviti Samfylkingarinnar á Akureyri.

Oddviti Samfylkingarinnar á Akureyri segist þakklátur fyrir meðbyr sem hann hafi fundið fyrir að undanförnu og segir að verði flokkurinn stærstur að loknum kosningum muni hann eðli málsins samkvæmt gera kröfu um sæti í meirihluta.

„Við erum fyrst og síðast ofboðslega þakklát að sjá og heyra að okkar góði framboðslisti og okkar málefni og þær áherslur sem við erum að leggja fram leggist svona vel í bæjarbúa. Þetta er auðvitað bara ein mæling og mælingin sem öllu máli skiptir eru kosningarnar þann 16. maí næstkomandi,“ segir Sindri S. Kristjánsson oddviti Samfylkingarinnar í samtali við Vísi.

Líkt og greint var frá í morgun yrði Samfylkingin stærsti flokkurinn í bæjarstjórn ef marka má nýja könnun Maskínu sem gerð var fyrir DV. Samfylkingin fengi 18,4 prósenta fylgi og þrjá bæjarfulltrúa, myndi þannig bæta við sig tveimur frá síðustu kosningum.

„Við höldum ótrauð áfram að tala við bæjarbúa næstu þrjár vikurnar og erum bara mjög spennt fyrir framhaldinu,“ segir Sindri. Miðað við könnun Maskínu verður ekki hægt að mynda óbreyttan meirihluta L-lista, Sjálfstæðisflokks og Miðflokks.

Þú væntanlega gerir kröfu um það að Samfylkingin verði í meirihluta?

„Já, auðvitað ef það eru niðurstaðan að við erum stærsti flokkurinn þegar talið verður upp úr kjörkössunum á laugardag eftir þrjár vikur þá vitanlega munum við gera þá kröfu.“

Sérðu eitthvað fyrir þér í þeim efnum, hvað varðar samstarfsflokka?

„Nei, auðvitað er ekkert útséð með það núna. Það eru náttúrulega ýmis mynstur í boði miðað við þessa könnun en við þurfum bara að bíða og sjá hvernig bæjarbúar greiða atkvæði og við erum bara tilbúin í samstarf við alla flokka að því gefnu að þeir deili okkar sýn á það hvernig bærinn okkar á að halda áfram að vaxa og dafna.“

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Akureyri Samfylkingin

