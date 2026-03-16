Sjöunda jafnteflið á 98 árum Magnús Jochum Pálsson skrifar 16. mars 2026 13:50 Jack Piatt, Sam A. Davis, Natalie Musteata, og Alexandre Singh sem lentu í jafntefli í flokki leikinna stuttmynda. Getty Eitt það óvæntasta á Óskarsverðlaunahátíðinni í nótt var jafntefli leiknu stuttmyndanna The Singers og Two People Exchanging Saliva. Í 98 ára sögu Óskarsins hefur slíkt aðeins gerst sex sinnum áður. Pakistansk-ameríski leikarinn Kumail Nanjiani fékk það hlutverk að kynna bestu leiknu stuttmyndina á Óskarsverðlaununum í gær. Eftir að hafa lesið upp þá tilnefndu, Butcher's Stain, A Friend of Dorothy, Jane Austen's Period Drama, The Singers og Two People Exchanging Saliva, opnaði hann umslagið og sagði: „Óskarinn fer til... það er jafntefli. Ég er ekki að grínast, það er í alvörunni jafntefli.“ Síðan nefndi hann stuttmyndirnar tvær sem unnu: söngleikjakómedíuna The Singers í leikstjórn Sam A. Davis og dramað Two People Exchanging Saliva (fr. Deux personnes échangeant de la salive) í leikstjórn Natalie Musteata og Alexandre Singh. „Jafntefli, vá. Ég vissi ekki að það væri hægt, jafntefli, en við erum glöð að vera hérna uppi,“ sagði leikstjórinn Sam Davis þegar hann tók við verðlaununum fyrir The Singers. „Við elskum alla þá sem voru tilnefndir með okkur og við erum svo þakklát fyrir alla sem studdu við myndina,“ sagði Natalie Musteata fyrir hönd Two People Exchanging Saliva. „Þakkir til akademíunnar... fyrir að styðja mynd sem er skrítin og hinsegin og gerð af meirihluta kvenna.“ Sex sinnum áður hefur orðið jafntefli á Óskarnum. Verðlaunin hafa verið veitt árlega síðan 1929 og alls verið keppt í á bilinu þúsund til tvöþúsund flokkum (erfitt er að finna nákvæma tölu en alls hafa verið gefnar rúmlega 3.100 styttur). Í öllu falli er ljóst að jafntefli eru innan við eitt prósent af heildartilvikunum. Hepburn og Streisand og aðrir góðir Fyrsta jafnteflið varð snemma í sögu Óskarsverðlaunahátíðarinnar eða í fimmtu útgáfu þeirra árið 1933 þegar baráttan um besta leikarann endaði með jafntefli. Fredric March hlaut þá verðlaunin fyrir leik sinn í Dr. Jekyll and Mr. Hyde og Wallace Beery fyrir leik sinn í The Champ. Dr. Jekyll og Mr. Hyde sló í gegn á sínum tíma.TMC Í rauninni var ekki um alvöru jafntefli að ræða, March hafði fengið einu atkvæði meira en Beery. Reglur akademíunnar á þeim sögðu að ef annað sætið í einhverjum flokki væri innan við þremur atkvæðum frá sigurvegaranum fengju báðir verðlaun. Síðan þá hefur reglunum verið breytt þannig að báðir verða að vera með jafnmörg atkvæði. Árið 1949 urðu stuttu heimildarmyndirnar A Chance to Live og So Much for So Little fyrstu myndirnar til að fá jafnmörg atkvæði á Óskarnum og deila sigrinum. Barbra Streisand tekur við Óskarnum fyrir leik sinn í Funny Girl meðan Ingrid Bergman horfir á. Hepburn mætti ekki.Getty Tæplega tuttugu ár liðu þangað til það varð næst jafntefli árið 1968, þá í flokki bestu leikkonu. Katharine Hepburn var þar verðlaunuð fyrir leik sinn í The Lion in Winter og Barbra Streisand fyrir leik sinn í Funny Girl. Streisand varð meyr í pontunni en Hepburn mætti hins vegar ekki á hátíðina þannig að það náðist ekki mynd af þeim saman með stytturnar. Aftur varð jafntefli milli heimildarmynda árið 1986, þá í flokki heimildarmynda í fullri lengd þegar Artie Shaw: Time Is All You've Got og Down and Out in America deildu sigrinum. Fjölmiðlakonan Oprah Winfrey veitti verðlaunin eftirminnilega. Síðan varð jafntefli í flokki leikinna stuttmynda þegar breska gamanstuttmyndin Franz Kafka's It's a Wonderful Life og hinsegin stuttmyndin Trevor voru jafnar árið 1994. „Það er jafntefli! Ó, mon Dieu,“ sagði kynnirinn Tim Allen við mikla kátínu áhorfenda. Síðasta jafnteflið fyrir gærdaginn átti sér stað árið 2012 þegar Bond-myndin Skyfall og spennutryllirinn Zero Dark Thirty fengu jafnmörg atkvæði í hljóðblöndunarflokkinum. Arkapaw er einungis fjórða konan til að vera tilnefnd í flokknum. 