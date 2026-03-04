Sex eru ákærðir fyrir að frelsissvipta mann, fjárkúga hann og beita stórfelldu ofbeldi í Reykholti árið 2024. Fólkið er sakað um að hafa ruðst inn á heimili hans, ógnað með haglabyssu og krafist aðgangs að bankareikningum. Að endingu hafi tæplega átján milljónir króna verið millifærðar af reikningi hans.
RÚV greinir frá þessu og vísar í ákæru sem þingfest verður í Héraðsdómi Suðurlands síðar í mánuðinum. Sakborningarnir sex eru Íslendingar, þar af ein kona, og eru þau tengd fjölskylduböndum.
Fórnarlambið er með maltneskt ríkisfang en er sagt ættað frá Palestínu. Elsti sakborningurinn er á sjötugsaldri en sá yngsti um þrítugt. Þrjú þeirra eru sögð hafa ráðist inn á heimili mannsins.
Málið vakti mikla athygli árið 2024 en það kom inn á borð lögreglu eftir tilkynningu um að ekki hefði náðst í maltneskan karlmann búsettan í Biskupstungum í nokkra daga. Tveimur dögum síðar bárust lögreglu upplýsingar um að maðurinn hefði fundist á Möltu, illa haldinn og með áverka víðs vegar um líkamann.
Fjögur voru þá handtekin: Karlmaður á áttræðisaldri, dóttir hans og tengdasonur um þrítugt auk bróður tengdasonarins.
Árið 2024 kom fram að konan hafi verið grunuð um að skipuleggja ofbeldið sem hafi staðið yfir í þrjá daga. Nú kemur fram í ákæru að fórnarlambinu hafi meðal annars verið hótað að siglt yrði með hann til Grænlands þar sem honum yrði hent útbyrðis, að sögn RÚV.
Í ákæru er sakborningum einnig gert að hafa blekkt starfsmann í verslun Símans til að setja upp rafræn skilríki í síma mannsins. Þá hafi þau keypt flugmiða til Parísar og þaðan áfram til Möltu í nafni fórnarlambsins og síðan millifært 17,6 milljónir af reikningi hans.
Eftir það hafi honum verið fylgt á Keflavíkurflugvöll og þau hótað að gera dóttur hans mein ef hann færi ekki um borð í flugið til Parísar, að því er fram kemur í frétt RÚV. Á Möltu hafi svo komið í ljós að hann væri meðal annars með fjögur brotin rifbein, blæðingu í framheila, nef- og puttabrotinn og vantaði fimmtán tennur.
Rannsókn lögreglunnar á Suðurlandi á frelsissviptingu í Reykholti í Biskupstungum í apríl í fyrra er lokið. Það kemur í hlut héraðssaksóknara að gefa út ákæru í málinu.
Maltneskur karlmaður hefur lýst hrottafenginni meðferð af hálfu þriggja einstaklinga um nokkurra daga skeið í lok aprílmánaðar á þessu ári í Reykholti í Biskupstungum.
Tveir sakborningar voru úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald á mánudaginn í tengslum við rannsókn lögreglunnar á Suðurlandi á frelsissviptingu, líkamsárás og fjárkúgun í Reykholti gegn maltneskum manni. Gæsluvarðhaldið gildir til fyrsta júlí.