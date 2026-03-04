Slakur með 62 milljón króna hálsmen Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 4. mars 2026 14:01 Connor Storrie glæsilegur á leikaraverðlaununum um helgina. Julian Hamilton/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images Rísandi stjarnan Connor Storrie sem leikur einhvern heitasta homma heims í sjónvarpsseríunni Heated Rivalry skín skærar en nokkru sinni fyrr. Hann var kynnir í hinum sívinsælu þáttum SNL vestanhafs um helgina, sömuleiðis kynnti hann leikaraverðlaunin á sunnudag og skartaði þar 62 milljón króna hálsmeni eins og ekkert væri eðlilegra. Storrie virtist ekki mikla virði hálsmensins fyrir sér en það er úr smiðju skartgripaveldisins Tiffany & Co og verðmat er 500 þúsund bandaríkjadalir sem jafngilda rúmum 62 milljónum íslenskra króna. Við hálsmenið rokkaði Storrie svo jakkaföt frá tískuhúsinu YSL en hann er nýjasti samstarfsaðili þeirra. View this post on Instagram A post shared by Connor Storrie (@connorstorrieofficial) Tíska og hönnun Hollywood Mest lesið Lengsti klukkutími ævinnar Gagnrýni Fyrirsætan og Dallas-leikkonan Annabel Schofield látin Bíó og sjónvarp Verður að fara inn í nýjan áratug með stæl Lífið Tóti fékk bílinn lánaðan frá Líf Magneudóttur Lífið Kattavinafélagið minnist dýravinarins Davíðs Lífið Sviðshöfundar blótuðu þorrann í góubyrjun Lífið Ástin það besta í heiminum Tónlist Nærföt og náttföt rjúka út í nýrri vefverslun Lindex Lífið samstarf „Búinn að setja miklu meira í þennan gám heldur en ég tók út“ Lífið „Ég verð að þakka þér fyrir að herma eftir mér“ Lífið Fleiri fréttir Slakur með 62 milljón króna hálsmen Björk glæsileg í indverskri hönnun Segir nei takk við jakkafatapésana Best klæddu pör sögunnar Björn skellti sér strax í sokkana Afhjúpa þemað fyrir tískuveislu ársins Dorrit ánægð með demantsklædda Kylie Furðulegar þýðingar netverslunar: „Smjaðandi silúett“ og „skjaldbökunnarbrún rammi“ Gullin regla að sýna ekki allt hold í einu Tútturnar úti á Grammy-hátíðinni Sjá meira