Slakur með 62 milljón króna háls­men

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Connor Storrie glæsilegur á leikaraverðlaununum um helgina.
Connor Storrie glæsilegur á leikaraverðlaununum um helgina. Julian Hamilton/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images

Rísandi stjarnan Connor Storrie sem leikur einhvern heitasta homma heims í sjónvarpsseríunni Heated Rivalry skín skærar en nokkru sinni fyrr. Hann var kynnir í hinum sívinsælu þáttum SNL vestanhafs um helgina, sömuleiðis kynnti hann leikaraverðlaunin á sunnudag og skartaði þar 62 milljón króna hálsmeni eins og ekkert væri eðlilegra.

Tíska og hönnun Hollywood


