Aðalsteinn hættur sem aðstoðarmaður

Árni Sæberg skrifar 27. febrúar 2026 10:40

Aðalsteinn Leifsson er hættur sem aðstoðarmaður utanríkisráðherra.

Aðalsteinn Leifsson, aðstoðarmaður Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra, hefur ákveðið að láta af störfum eftir aðeins eitt ár í starfi. Hann bauð sig fram í oddvitasæti Viðreisnar fyrir komandi borgarstjórnarkosningum en laut í lægra haldi fyrir Björgu Magnúsdóttur.

„Eftir viðburðaríkt og skemmtilegt ár í utanríkisráðuneytinu hef ég ákveðið að láta af störfum sem aðstoðarmaður utanríkisráðherra. Ég hef virkilega notið samstarfsins við Þorgerði Katrínu og ég er þakklátur fyrir það traust sem hún hefur sýnt mér, m.a. með því að gefa mér færi á að leiða vinnuna við mótun fyrstu formlegu stefnu Íslands í varnar- og öryggismálum sem formaður samráðshóps þingmanna. Það verkefni gekk mikið betur og mikið hraðar en bjartsýnasta fólk þorði að vona. Þorgerður Katrín hefur beðið mig að fylgja því eftir sem varaþingmaður þó að ég fari úr ráðuneytinu og ég mun að sjálfsögðu gera það," segir Aðalsteinn í færslu á Facebook.

Fréttin verður uppfærð.