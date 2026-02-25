Innlent

Snjókomubakkinn nálgast borgina

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við um vetrarfærðina sem von er á eftir hádegið. 

Við tökum stöðuna hjá veðurfræðingi og segjum frá björgunarsveitunum fyrir austan sem höfðu í nægu að snúast í gærkvöldi. 

Þá fjöllum við um stefnuræðu Bandaríkjaforseta sem hann hélt í þinghúsinu í Washington í gærkvöldi. Þar fór Trump yfir víðan völl og talaði í rúmar hundrað mínútur, sem er nýtt met. 

Einnig verður rætt við formann Sjálfstæðisflokksins en fylgi flokksins virðist á uppleið að nýju ef marka má Maskínukönnun sem birt var í gær. Við heyrum einnig í þingflokksformanni Miðflokksins, en Sjálfstæðismenn virðast sækja í sig veðrið á kostnað Miðflokksins.

Í sportpakka dagsins fjöllum við um hinn magnaða árangur Bodo/Glimt í Meistaradeildinni en liðið fór létt með Inter Milan kepninni um að komast í sextán liða úrslit kepninnar.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið