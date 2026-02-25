Snjókomubakkinn nálgast borgina Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 25. febrúar 2026 11:32 Í hádegisfréttum fjöllum við um vetrarfærðina sem von er á eftir hádegið. Við tökum stöðuna hjá veðurfræðingi og segjum frá björgunarsveitunum fyrir austan sem höfðu í nægu að snúast í gærkvöldi. Þá fjöllum við um stefnuræðu Bandaríkjaforseta sem hann hélt í þinghúsinu í Washington í gærkvöldi. Þar fór Trump yfir víðan völl og talaði í rúmar hundrað mínútur, sem er nýtt met. Einnig verður rætt við formann Sjálfstæðisflokksins en fylgi flokksins virðist á uppleið að nýju ef marka má Maskínukönnun sem birt var í gær. Við heyrum einnig í þingflokksformanni Miðflokksins, en Sjálfstæðismenn virðast sækja í sig veðrið á kostnað Miðflokksins. Í sportpakka dagsins fjöllum við um hinn magnaða árangur Bodo/Glimt í Meistaradeildinni en liðið fór létt með Inter Milan kepninni um að komast í sextán liða úrslit kepninnar. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Fallast ekki á svör borgarinnar og vilja „friðarviðræður“ Innlent „Svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum“ Innlent Vissi alltaf að sonurinn myndi ekki þrífast í skólakerfinu Innlent Fangavörður sendur í leyfi Innlent Biðla til fólks að vera undirbúið undir vetrarfærð á morgun Innlent Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Innlent Tíðindalítil en metlöng stefnuræða Erlent Þrjár stúlkur réðust á eina Innlent Rúta út af vegi í Fagradal og fleiri í vanda í hvassviðrinu Innlent Fyrrverandi kærasta segir Høiby oft hafa gripið um háls hennar Erlent Fleiri fréttir Þjónustubátur sökk í Tálknafjarðarhöfn Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Enn óvíst hvar miðja bakkans lendir Snjókomubakkinn nálgast borgina Vissi alltaf að sonurinn myndi ekki þrífast í skólakerfinu Ellefu í framboði í prófkjöri Pírata Býður sig fram í embætti varaformanns VG Hálfs árs fangelsi fyrir að berja mann með bifhjólakeðju Rúmar sex hundruð milljónir til sjö stjórnmálaflokka Rúta út af vegi í Fagradal og fleiri í vanda í hvassviðrinu Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri Þrjár stúlkur réðust á eina Fangavörður sendur í leyfi Fallast ekki á svör borgarinnar og vilja „friðarviðræður“ Vantrauststillagan sýni vanhæfni meirihluta Vöku Biðla til fólks að vera undirbúið undir vetrarfærð á morgun „Svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum“ Ný bráðamóttaka að taka á sig mynd Miðflokki fatast flugið Vökuliðar frestuðu afgreiðslu á vantrauststillögu Samgöngustofa ógildir skoðanir á gúmmíbjörgunarbátum Tímamót og glæný könnun Vara við krefjandi aðstæðum á höfuðborgarsvæðinu „Dylgjur um menntastig“: Túlkun afbrotatölfræði innflytjenda þarfnist þekkingar Reykjadalur fær ekki styrki og fellir niður hluta starfsins Guðmundur Ingi í formlegar viðræður við Vor til vinstri Tekinn í tollinum með tíu kíló af ketamíni Reyna að hnýta lausa enda sem allra fyrst Endurnýjuðu gæsluvarðhald yfir grunuðum barnaníðingi Krafa að fá slökkvistöð í bæinn Sjá meira