Svo margir á skíðum að lög­reglan skarst í leikinn

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Það er nóg að gera í Hlíðarfjalli og veðrið leikur við gestina.
Sólin skín á snæviþakinn Eyjafjörð og sjaldan ef nokkurn tímann verið jafnmikið að gera í Hlíðarfjalli. Alla og ömmur þeirra langar að komast í brekkuna og umferðin er slík að lögreglan þurfti að skerast í leikinn.

Það viðrar frábærlega til skíðaiðkunar á Akureyri í dag eins og sést glöggt á aðsókninni í Hlíðarfjall. Bílaröðin nær nánast niður í byggð og lögreglan hefur lokað veginum tímabundið á meðan mest lætur. Brynjar Helgi Ásgeirsson forstöðumaður harmar það að geta ekki boðið upp á fleiri bílastæði.

„Það er náttúrlega bara yndislegt veður og allar brekkur fullar af snjó og bærinn stappaður af fólki í vetrarfríi. Það eru bara allir að reyna að komast á skíði í sama tíma,“ segir hann.

Hann segir lögregluna þar í bæ hafa tímabundið lokað fyrir umferð upp í Hlíðarfjall á meðan versta teppan gekk yfir en að hleypt verði aftur upp í fjall um leið og gestir fara að tínast aftur í bæinn.

Ertu með einhver ráð fyrir fólk í skíðahugleiðingum?

„Nei, en ég er með ráð fyrir sveitarfélögin: ekki hafa öll vetrarfríin á sama tíma,“ segir Brynjar.

Hann segir hátt á fjórða þúsund manns hafi gert sér ferð upp í fjallið í gær og að í dag komi jafnvel fleiri.

Skíðasvæði Akureyri

