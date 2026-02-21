Svo margir á skíðum að lögreglan skarst í leikinn Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 21. febrúar 2026 12:09 Það er nóg að gera í Hlíðarfjalli og veðrið leikur við gestina. Vísir/Tryggvi Sólin skín á snæviþakinn Eyjafjörð og sjaldan ef nokkurn tímann verið jafnmikið að gera í Hlíðarfjalli. Alla og ömmur þeirra langar að komast í brekkuna og umferðin er slík að lögreglan þurfti að skerast í leikinn. Það viðrar frábærlega til skíðaiðkunar á Akureyri í dag eins og sést glöggt á aðsókninni í Hlíðarfjall. Bílaröðin nær nánast niður í byggð og lögreglan hefur lokað veginum tímabundið á meðan mest lætur. Brynjar Helgi Ásgeirsson forstöðumaður harmar það að geta ekki boðið upp á fleiri bílastæði. „Það er náttúrlega bara yndislegt veður og allar brekkur fullar af snjó og bærinn stappaður af fólki í vetrarfríi. Það eru bara allir að reyna að komast á skíði í sama tíma,“ segir hann. Skjáskot úr vefmyndavél Hlíðarfjalls um hádegisbilið.Skjáskot Hann segir lögregluna þar í bæ hafa tímabundið lokað fyrir umferð upp í Hlíðarfjall á meðan versta teppan gekk yfir en að hleypt verði aftur upp í fjall um leið og gestir fara að tínast aftur í bæinn. Ertu með einhver ráð fyrir fólk í skíðahugleiðingum? „Nei, en ég er með ráð fyrir sveitarfélögin: ekki hafa öll vetrarfríin á sama tíma,“ segir Brynjar. Hann segir hátt á fjórða þúsund manns hafi gert sér ferð upp í fjallið í gær og að í dag komi jafnvel fleiri. Skíðasvæði Akureyri Mest lesið Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Innlent Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Innlent Svo margir á skíðum að lögreglan skarst í leikinn Innlent Verkalýðsleiðtogar hjóla í Viðskiptaráð Innlent Handtekinn fyrir að bakka ítrekað á hús Innlent Gagnrýnir að ekki séu settar strangari kröfur á verktaka Innlent Rússneskir tölvuþrjótar réðust á grænlenskar heimasíður Erlent Stuðningur við norsku konungsfjölskylduna í frjálsu falli Erlent Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Innlent Skipti um akrein í tæka tíð þegar bíll ók á móti umferð Innlent Fleiri fréttir Svo margir á skíðum að lögreglan skarst í leikinn Lögreglan lokaði fyrir umferð í Hlíðarfjall Fjölgaði í flokknum vikurnar fyrir forvalið Skipti um akrein í tæka tíð þegar bíll ók á móti umferð Kjósa um sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps Gagnrýnir að ekki séu settar strangari kröfur á verktaka Handtekinn fyrir að bakka ítrekað á hús Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Verkalýðsleiðtogar hjóla í Viðskiptaráð Einn leikskóli inn, annar út og starfsemin á flakki milli húsa „Ég held ég hafi migið í saltan sjó“ Skellur fyrir Trump „Helvítið“ breyttist í geggjaðan Austurríkisfíling Gaf spellvirkjunum bakkelsi eftir að lit var skvett á heimilið Setið um fjölskyldur félagsráðgjafa og börn þeirra áreitt Dæmd fyrir að slasa farþega þegar hún sofnaði undir stýri rútu Leita vitna að atviki í Bolungarvíkurgöngum Rannsaka tilefnislausa líkamsárás í miðbænum Loka sundlaugum vegna loðnuvertíðar Ballið byrjað í Bláfjöllum Sigríður Björk og Jón Karl til Bessastaða Segist hafa rætt tvisvar við prinsinn í gini ljónsins Milljónir farið í sáttagreiðslur í Hafnarfirði Grafalvarlegt að berklasmit hafi greinst Kvörtunum rigndi yfir umboðsmann í fyrra Einn læknir sinnir þremur stjórnunarstöðum Regína lætur staðar numið í Mosó Kerfið mikið breytt frá því að Barnaverndarstofa var lögð niður „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Sjá meira