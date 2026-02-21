Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Jakob Bjarnar skrifar 21. febrúar 2026 06:01 Haraldur Sigurðsson, sem aldrei var kallaður annað en Halli, er látinn. Haraldur Sigurðsson, annar helmingur hins goðsagnakennda tvíeykis Halli og Laddi, er látinn. Halli fæddist 5. júní 1942 og er því á 84. aldursári. Á löngu tímabili var hann einn þekktasti bílasölumaður landsins en hann starfaði fyrir Jöfur og var áberandi andlit fyrirtækisins sem slíkur. Störf hans í skemmtanabransanum er þó það sem mun halda nafni hans á lofti um ófyrirsjáanlega framtíð. Eins og áður sagði var Halli Hallinn í Halla og Ladda en Halli er eldri hálfbróðir Þórhalls Sigurðssonar, Ladda. Þeir bræður kynntust þegar þeir dvöldu hjá afa sínum og ömmu í Rangárvallasýslu, þar sem Halli ólst upp, í Miðey í Landeyjum nánar tiltekið. Þar í sveitinni kynntist Halli hljómsveitamennsku og starfaði með nokkrum sveitum eða allt þar til hann gekk til liðs við hljómsveitina Faxa hvar Laddi bróðir hans var einmitt trommuleikari. Halli hóf störf hjá ríkissjónvarpinu sem leikmunavörður í kringum 1970 en þangað kom Laddi einnig til starfa og þá varð hinn frægi dúett til. Þeir ljáðu brúðunum Glámi og Skrámi raddir sínar og upp úr því fóru þeir að skemmta vítt og breitt um landið. Sumarið 1976 kom fyrsta grínplata þeirra bræðra út, sem var gefin út í samstarfi við Gísla Rúnar Jónsson og hét hún Látum sem ekkert C. Sú plata sló rækilega í gegn og ári síðar kom út platan Fyrr má nú aldeilis fyrrvera en báðar þessar plötur eru fyrir löngu orðnar sígildar í íslenskri plötuútgáfu. Þeir Laddi fóru að skemmta með hljómsveitinni Brimkló og ferðuðust með hljómsveitinni um landið. Og fljótlega upp úr því, eða 1979, stofnuðu þeir bræður HLH-flokkinn auk Björgvins Halldórssonar. Frægðarsól Halla skein skært á seinni hluta síðustu aldar. Hér er hlaupið á hundavaði yfir merkan feril Haralds í skemmtanabransanum en mætti þar tæpa á ýmsu fleiru. Halli eignaðist ásamt konu sinni Ragnhildi Ólafsdóttur, en þau voru saman í 57 ár, tvær dætur, þær Ólöfu Unu og Helgu Dögg en auk þess átti Halli átti dóttur sem búsett er á Húsavík, Jóhönnu Báru. Halli átti við vanheilsu að stríða síðustu ár ævi sinnar en það var heilablæðing sem varð honum að aldurtila. Tónlist Andlát Mest lesið Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Innlent Verkalýðsleiðtogar hjóla í Viðskiptaráð Innlent Svaraði tolladóminum með því að leggja toll Erlent Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Innlent Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Innlent „Ég held ég hafi migið í saltan sjó“ Innlent Einn leikskóli inn, annar út og starfsemin á flakki milli húsa Innlent Til skoðunar að taka Andrew úr erfðaröðinni Erlent Gaf spellvirkjunum bakkelsi eftir að lit var skvett á heimilið Innlent Dæmd fyrir að slasa farþega þegar hún sofnaði undir stýri rútu Innlent Fleiri fréttir Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Verkalýðsleiðtogar hjóla í Viðskiptaráð Einn leikskóli inn, annar út og starfsemin á flakki milli húsa „Ég held ég hafi migið í saltan sjó“ Skellur fyrir Trump „Helvítið“ breyttist í geggjaðan Austurríkisfíling Gaf spellvirkjunum bakkelsi eftir að lit var skvett á heimilið Setið um fjölskyldur félagsráðgjafa og börn þeirra áreitt Dæmd fyrir að slasa farþega þegar hún sofnaði undir stýri rútu Leita vitna að atviki í Bolungarvíkurgöngum Rannsaka tilefnislausa líkamsárás í miðbænum Loka sundlaugum vegna loðnuvertíðar Ballið byrjað í Bláfjöllum Sigríður Björk og Jón Karl til Bessastaða Segist hafa rætt tvisvar við prinsinn í gini ljónsins Milljónir farið í sáttagreiðslur í Hafnarfirði Grafalvarlegt að berklasmit hafi greinst Kvörtunum rigndi yfir umboðsmann í fyrra Einn læknir sinnir þremur stjórnunarstöðum Regína lætur staðar numið í Mosó Kerfið mikið breytt frá því að Barnaverndarstofa var lögð niður „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Forstjóri Intuens svarar fyrir sig og Bláfjöll lifna við Tveir starfsmenn á heilsugæslu með berklasmit Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Segir uppspuna að Mogginn sé að hætta að koma út á prenti Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Opið í Bláfjöllum í dag Sjá meira