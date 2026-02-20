„Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Árni Sæberg skrifar 20. febrúar 2026 12:16 Einar Bjarnason er ekki kátur með bilunina. Í bakgrunni má sjá brekkuna sem stóð til að opna vinstra megin og hægra megin má sjá gömlu Drottninguna. Vísir/Arnar Stólalyftan Drottningin í Bláfjöllum bilaði í morgun, á fyrsta opnunardegi vetrarins. Verið er að rekja rafmagnsbilun og ómögulegt er að segja til um hversu lengi bilunin mun vara. Enginn var í lyftunni þegar hún bilaði og því er enginn skíðamaður að frjósa. „Þetta er gjörsamlega óþolandi, ef ég segi alveg eins og er. Maður er gargandi fúll af því að þetta er eitthvað sem maður ræður ekkert við, það er það sem pirrar mann mest. Við vinnum hérna í fyrirbyggjandi viðhaldi allt árið en svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi,“ segir Einar Bjarnason, rekstrarstjóri skíðasvæðisins í Bláfjöllum, í samtali við Vísi. „Loksins, loksins,“ sagði á heimasíðu Bláfjalla í morgun en þar var greint frá því að brekkurnar opnuðu í fyrsta skipti í tæpt ár í hádeginu. Nú segir aftur á móti að opnun stólalyftunnar hafi verið frestað um klukkustund hið minnsta vegna bilunarinnar. Sem áður segir er ómögulegt að segja til um það hversu lengi bilunin mun vara en Einar hvetur fólk til að fylgjast vel með á samfélagsmiðlum. Þó hefur barnasvæðið verið opnað og Einar segir góða stemningu hafa verið þar í allan morgun. Drottningin er eina stólalyftan sem stóð til að opna í dag en snjór er aðeins í Norðurleiðinni, þar sem hann hefur verið framleiddur. Skíðasvæði Mest lesið Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Innlent Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Innlent „Áratuga afturför“ og frost í greininni Innlent „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Innlent Leggja til að stakt veggjald yfir nýja Ölfusárbrú verði 495 krónur Innlent Huldumaður gaf gullstangir til að laga vatnslagnir borgarinnar Erlent Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Innlent „Mjög, mjög sorglegt“ Erlent Segir uppspuna að Mogginn sé að hætta að koma út á prenti Innlent Tveir starfsmenn á heilsugæslu með berklasmit Innlent Fleiri fréttir Regína lætur staðar numið í Mosó Kerfið mikið breytt frá því að Barnaverndarstofa var lögð niður „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Forstjóri Intuens svarar fyrir sig og Bláfjöll lifna við Tveir starfsmenn á heilsugæslu með berklasmit Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Segir uppspuna að Mogginn sé að hætta að koma út á prenti Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Opið í Bláfjöllum í dag Ásmundur Einar yfir strákanefnd dómsmálaráðherra Bráðamóttakan megi ekki vera „forarpyttur sýkinga og hættu“ Meirihluti vill frekar tvö stutt vetrarfrí en eitt lengra Leggja til að stakt veggjald yfir nýja Ölfusárbrú verði 495 krónur Krefjast þess að Ísland skilgreini byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök „Áratuga afturför“ og frost í greininni Máttu reka leiðsögumann sem ók vinnubíl próflaus Jötunheimar á Selfossi verður tólf deilda leikskóli „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Lögregla fylgdist með netsvikum í rauntíma Sérsveitin kölluð út en engum skotum reyndist hleypt af Söguleg handtaka og umdeildir skannar Brotist inn í leikskóla í Reykjavík Allt tiltækt slökkvilið slökkti sinueld Bráðabirgðaákvæði um kosningar í Grindavík samþykkt á þingi Hollenski skákmeistarinn og Íslandsvinurinn Jan Timman er látinn Braut ítrekað á stjúpdóttur og bar fyrir sig kynferðislega svefnröskun Rannsóknarprófessor og stofnandi Bláa lónsins hlutu Ásuverðlaunin Níu ára fangelsi fyrir að nauðga fatlaðri konu ítrekað Skipulagsstofnun lögð niður Sjá meira