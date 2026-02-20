Innlent

„Svo fær maður svona hel­víti á fyrsta opnunar­degi“

Árni Sæberg skrifar
Einar Bjarnason er ekki kátur með bilunina. Í bakgrunni má sjá brekkuna sem stóð til að opna vinstra megin og hægra megin má sjá gömlu Drottninguna.
Stólalyftan Drottningin í Bláfjöllum bilaði í morgun, á fyrsta opnunardegi vetrarins. Verið er að rekja rafmagnsbilun og ómögulegt er að segja til um hversu lengi bilunin mun vara. Enginn var í lyftunni þegar hún bilaði og því er enginn skíðamaður að frjósa.

„Þetta er gjörsamlega óþolandi, ef ég segi alveg eins og er. Maður er gargandi fúll af því að þetta er eitthvað sem maður ræður ekkert við, það er það sem pirrar mann mest. Við vinnum hérna í fyrirbyggjandi viðhaldi allt árið en svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi,“ segir Einar Bjarnason, rekstrarstjóri skíðasvæðisins í Bláfjöllum, í samtali við Vísi.

„Loksins, loksins,“ sagði á heimasíðu Bláfjalla í morgun en þar var greint frá því að brekkurnar opnuðu í fyrsta skipti í tæpt ár í hádeginu.

Nú segir aftur á móti að opnun stólalyftunnar hafi verið frestað um klukkustund hið minnsta vegna bilunarinnar. Sem áður segir er ómögulegt að segja til um það hversu lengi bilunin mun vara en Einar hvetur fólk til að fylgjast vel með á samfélagsmiðlum.

Þó hefur barnasvæðið verið opnað og Einar segir góða stemningu hafa verið þar í allan morgun. Drottningin er eina stólalyftan sem stóð til að opna í dag en snjór er aðeins í Norðurleiðinni, þar sem hann hefur verið framleiddur.

