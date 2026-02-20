Innlent

Vísar gagn­rýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Steinunn Erla Thorlacius, framkvæmdastjóri Intuens.
Steinunn Erla Thorlacius, framkvæmdastjóri Intuens. vísir/ívar

Forstjóri Intuens vísar gagnrýni sérfræðinga í heilbrigðiskerfinu alfarið á bug. Hún gefur lítið fyrir rök lækna og segir viðbrögðin enn eitt dæmi um kerfið að verja hagsmuni sína gagnvart nýsköpun. 

Intuens býður upp á svonefnda heilskoðun til að greina kvilla og sjúkdóma. Fyrirtækið hefur sótt í sig veðrið á nýjan leik eftir áskoranir undanfarin ár. Töluvert hefur farið fyrir markaðsefni frá fyrirtækinu á síðustu mánuðum þar sem fólk hefur deilt reynslusögum.

Í kjölfarið hafa ýmsir sérfræðingar úr heilbrigðiskerfinu stigið fram og gagnrýnt þjónustuna harðlega. Bæði formaður Félags krabbameinslækna og formaður Félags heimilislækna sögðu þjónustuna gera meiri skaða en gagn í gær.

„Vissulega takmarkanir á heilskoðun“

Steinunn Erla Thorlacius, framkvæmdastjóri Intuens, vísar gagnrýni lækna á bug. Það sé leitt að afstaðan hafi ekki breyst á síðustu árum.

„Þetta er náttúrulega ekki í fyrsta skipti sem við fáum á okkur gagnrýni úr þessari átt. Ég fagna allri umræðu um heilskoðun því hún er mikilvæg. Mín skoðun er sú að hér er bara enn eitt dæmið um kerfið að verja hagsmuni kerfisins í stað þess að virða rétt fólks til að taka upplýstar ákvarðanir um sína heilsu.“

Hún gefur lítið fyrir þau rök að heilbrigðiskerfið reyni að verja sig fyrir auknu álagi vegna ofgreininga hjá Intuens.

„Til að reyna létta undan álaginu erum við með okkar eigin lækna sem fylgja eftir hverju tilfelli fyrir sig. Þannig að fólk þurfi ekki að fara með skýrsluna á sinn heimilislækni og fá úrbætur á henni. Við erum með okkar eigin lækna sem tækla hvert tilfelli fyrir sig.“

Læknar hafa tekið fram að heilskoðanir veiti falskt öryggi og efli heilsukvíða. Steinunn segir fólk alls ekki festast í vítahring sem auki heilsukvíða, þvert á móti sé ekki hægt að bóka tíma með nokkurra mánaða fresti.

„Það eru vissulega takmarkanir á heilskoðun og í heilskoðun geta fjölmörg atriði komið fram og í flestum tilfellum þá eru þetta ekki atriði sem þarf að hafa áhyggjur af en getur verið gott að vita. Það er ekki skynsamlegt að bregðast við einhverju sem skiptir ekki máli og það erum við alls ekki að gera.“

Frásögn lækna ekki í takt við raunveruleikann

Læknar hafa sagt jákvæðar dæmisögur frá viðskiptavinum heyra til undantekninga. Steinunn segir það ekki draga upp réttmæta mynd af raunveruleikanum.

„Við erum með fjölmarga aðila sem lýsa því yfir að Intuens hafi bjargað lífi þeirra og við vitum ekki til þess að fólk hafi orðið fyrir stórtækum aðgerðum sem hafi skaðað það.“

Landlæknisembættið bannaði fyrirtækinu að veita þjónustu í tíð Ölmu Möller sem landlæknir. Heilbrigðisráðuneytið ógilti þá ákvörðun í september 2024. Steinunn segist ekki hafa áhyggjur af því að Alma muni beita sér gegn fyrirtækinu sem núverandi heilbrigðisráðherra. Mál Intuens er enn til skoðunar hjá embætti landlæknis.

„Ég bara treysti því að hún sinni starfi sínu af heilindum sem heilbrigðisráðherra. Ég hef ekki áhyggjur af því að embætti landlæknis skipti sér aftur af starfsemi fyrirtækisins.“

Málarekstur gegn SÍ, ríkinu og landlækni

Í næstu viku verður mál Intuens gegn íslenska ríkinu og Sjúkratryggingum Íslands tekið fyrir hjá héraðsdómi. Þar vill fyrirtækið meina að ríkið hafi bakað sér skaðabótaskyldu með því að bjóða ekki út skoðunarþjónustu með réttum hætti.

Þá er fyrirtækið einnig með mál gegn embætti landlæknis en aðalmeðferð í því máli er fyrirhuguð um miðjan marsmánuð samkvæmt upplýsingum frá embættinu sem kýs ekki að tjá sig frekar um málið. 

„Ég skil alveg þeirra sjónarmið en þetta getur skipt rosalega miklu máli fyrir einstaklinginn að geta fengið val og frelsi til að fara í þessar rannsóknir því einhverjir fá lífsbjörg. Rannsóknin er ekki hugsuð sem almenn lífheilsuaðgerð. Hún er ekki hugsuð sem almenn skimun en fyrir einstaklinginn sem vill fá yfirsýn yfir eigin heilsu getur þetta haft raunverulegt og persónulegt gildi,“ segir Steinunn spurð um það álit lækna að heilskoðun Intuens geri meiri skaða en gagn.

Heilbrigðismál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið