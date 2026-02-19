Andrew Mountbatten-Windsor, bróðir Karls þriðja Bretlandskonungs, var í dag handtekinn, grunaður um að hafa lekið trúnaðarupplýsingum frá breska fjármálaráðuneytinu, meðal annars í tengslum við eftirmál íslenska bankahrunsins.
Við förum vel yfir málið í kvöldfréttum Sýnar á slaginu 18:30. Við heyrum meðal annars frá íslenskum sérfræðingi í málefnum konungsfjölskyldunnar.
Við fjöllum um umdeildan skanna fyrirtækisins Intuens og heyrum hvað læknum finnst um þá.
Grindvíkingar fá möguleika á að kjósa í Grindavík í næstu sveitarstjórnarkosningum. Við verðum í beinni frá Grindavík.
Kvikmyndagerðarbransinn er á erfiðum stað að sögn formanna samtaka kvikmyndaleikstjóra og kvikmndagerðarmanna. Aðeins er reiknað með tveimur íslenskum kvikmyndum í fullri lengd á þessu ári og erlendum verkefnum hér á landi fer fækkandi.
Við sjáum frá innbroti í miðbænum, kíkjum á Selfoss þar sem framkvæmdir standa yfir við byggingu nýs leikskóla og í Verzlunarskóla Íslands þar sem nemendur frumsýndu söngleikinn Barbie fyrir samnemendur sína í dag.
Í sportinu ræðum við meðal annars við Snorra Stein Guðjónsson, landsliðsþjálfara karla í handbolta, og í Íslandi í dag hittum við Íslending sem gæti keppt í knefa á Ólympíuleikum í boxi, nái hann að láta drauma sína ræta.
Þetta og fleira í beinni útsendingu á samtengdum rásum Sýnar klukkan 18:30.