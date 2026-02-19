Innlent

Vist­menn á Hjalt­eyri krefjast bóta sem þeim var lofað

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Frá Hjalteyri.
Lögmaður vistmanna sem dvöldu á barnaheimilinu við Hjalteyri á áttunda áratugnum hefur gert kröfu um bætur fyrir tjón og miska af völdum rekstraraðila barnaheimmilisns á hendur íslenska ríkinu og send forsætisráðherra til meðferðar og lúkninga. Vinnsla málsins hafi strandað í forsætisráðuneytinu í tíð Katrínar Jakobsdóttur.

Þetta er meðal þess sem fram kemur í yfirlýsingu frá Gísla Kr. Björnssyni lögmanni. Greint var frá því í september 2023 að gert hefði verið ráð fyrir 410 milljónum króna til uppgjörs sanngirnisbóta vegna Hjalteyrarmálsins en fréttastofa greindi árið 2021 frá kynferðislegu, líkamlegu og andlegu ofbeldi sem tíðkaðist á heimilinu.

Í yfirlýsingu lögmanns vistmanna kemur fram að kröfurnar hafi verið lagðar fram áður, vinnslu málsins hafi lokið fljótt og vel af hálfu Jóns Gunnarssonar þáverandi dómsmálaráðherra og starfsmanna ráðuneytisins. Frumvarpinu hafi hinsvegar ekki lokið með þinglegri meðferð, þar sem þáverandi forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir hafi tekið málið til síns ráðuneytis þar sem vinnsla málsins hafi strandað og ekkert af því spurst síðan.

„Hátt fer fyrir umræðum um sanngirnisbætur vegna dvalar á öðrum vistheimilum um þessar mundir, en umbjóðendur mínir harma að aðrir einstaklingar hafi þurft að mæta samskonar örlögum, á öðrum vistheimilum. Ljóst er að sami aðilinn ábyrgðist rekstur slíkra heimila; Íslenska ríkið,“ segir í yfirlýsingunni.

„Með vísan til alls framangreinds telja umbjóðendur mínir að sanngjarnt sé að ljúka þessum veigamiklu málum með því að Íslenska ríkið bæti sér tjón sitt með greiðslu hámarksbóta sem ákvarðaðar voru með lögum nr. 26/2007, en uppreiknaðar með tilliti til verðlagsþróunar frá þeim tíma til dagsins í dag, að teknu tilliti til frumvarps þáverandi dómsmálaráðherra. Af hálfu umbjóðenda minna er því lýst yfir að slíkar bætur bæta vart það rauntjón sem af dvölinni hlaust. Hins vegar munu þau una þeim málalokum, sé gengið hratt og örugglega til lúkningar málum þeirra.“

Barnaheimilið á Hjalteyri

