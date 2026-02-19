Vistmenn á Hjalteyri krefjast bóta sem þeim var lofað Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 19. febrúar 2026 13:31 Frá Hjalteyri. Lögmaður vistmanna sem dvöldu á barnaheimilinu við Hjalteyri á áttunda áratugnum hefur gert kröfu um bætur fyrir tjón og miska af völdum rekstraraðila barnaheimmilisns á hendur íslenska ríkinu og send forsætisráðherra til meðferðar og lúkninga. Vinnsla málsins hafi strandað í forsætisráðuneytinu í tíð Katrínar Jakobsdóttur. Þetta er meðal þess sem fram kemur í yfirlýsingu frá Gísla Kr. Björnssyni lögmanni. Greint var frá því í september 2023 að gert hefði verið ráð fyrir 410 milljónum króna til uppgjörs sanngirnisbóta vegna Hjalteyrarmálsins en fréttastofa greindi árið 2021 frá kynferðislegu, líkamlegu og andlegu ofbeldi sem tíðkaðist á heimilinu. Í yfirlýsingu lögmanns vistmanna kemur fram að kröfurnar hafi verið lagðar fram áður, vinnslu málsins hafi lokið fljótt og vel af hálfu Jóns Gunnarssonar þáverandi dómsmálaráðherra og starfsmanna ráðuneytisins. Frumvarpinu hafi hinsvegar ekki lokið með þinglegri meðferð, þar sem þáverandi forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir hafi tekið málið til síns ráðuneytis þar sem vinnsla málsins hafi strandað og ekkert af því spurst síðan. „Hátt fer fyrir umræðum um sanngirnisbætur vegna dvalar á öðrum vistheimilum um þessar mundir, en umbjóðendur mínir harma að aðrir einstaklingar hafi þurft að mæta samskonar örlögum, á öðrum vistheimilum. Ljóst er að sami aðilinn ábyrgðist rekstur slíkra heimila; Íslenska ríkið,“ segir í yfirlýsingunni. „Með vísan til alls framangreinds telja umbjóðendur mínir að sanngjarnt sé að ljúka þessum veigamiklu málum með því að Íslenska ríkið bæti sér tjón sitt með greiðslu hámarksbóta sem ákvarðaðar voru með lögum nr. 26/2007, en uppreiknaðar með tilliti til verðlagsþróunar frá þeim tíma til dagsins í dag, að teknu tilliti til frumvarps þáverandi dómsmálaráðherra. Af hálfu umbjóðenda minna er því lýst yfir að slíkar bætur bæta vart það rauntjón sem af dvölinni hlaust. Hins vegar munu þau una þeim málalokum, sé gengið hratt og örugglega til lúkningar málum þeirra.“ Barnaheimilið á Hjalteyri Tengdar fréttir Hjalteyrarbörnin fá 410 milljónir Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2024 er gert ráð fyrir að 410 milljónum króna verði ráðstafað til uppgjörs sanngirnisbóta vegna Hjalteyrarmálsins. 12. september 2023 14:06 Mest lesið Andrew handtekinn á heimili sínu Erlent „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“ Innlent Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot Innlent „Við systkinin erum bara vinnandi fólk“ Innlent Karl III: Réttlætið verður að hafa sinn gang Erlent Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Erlent „Ekki af hinu góða og líklegra til að valda skaða“ Innlent Viðbúnaðurinn ekki verið eins mikill frá innrásinni í Írak Erlent „Grunlaus“ Wexner segist hafa verið gabbaður af Epstein Erlent Miðflokkurinn skarar fram úr í kjördæmi formannsins Innlent Fleiri fréttir Vistmenn á Hjalteyri krefjast bóta sem þeim var lofað Það sem farþegarnir sjá ekki í innanlandsfluginu Guðmundur Ingi ekki á lista Samfylkingar „Ekki af hinu góða og líklegra til að valda skaða“ Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot Ánægjulegt að þriðji hagfræðingurinn sé fundinn „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“ Fallni prinsinn handtekinn og undirboð á fasteignamarkaði aukast Heitavatnslög gaf sig í Varmahlíðarskóla Miðflokkurinn skarar fram úr í kjördæmi formannsins „Fjölskyldur eru margar í algjörri spennitreyju“ Fleiri telja Bandaríkin andstæðing en bandamann Bein útsending: Heimilisleysi á Íslandi Ráðist á ungan dreng með piparúða „Alltaf hætta á stigmögnun með þá utanríkisstefnu sem Rússland rekur“ Gestafjöldi verður ekki takmarkaður við fimm þúsund Þurfi að útkljá hver er að misskilja hvern Gaut ellefu íslenskum fjárhundum sem er heimsmet „Við systkinin erum bara vinnandi fólk“ Litir víkja fyrir nútímanum víðast hvar Málið verði flutt upp á nýtt með nýju vitni Með Alzheimer en gæti beðið í fjögur ár Braut á ungri bróðurdóttur sinni sem bjó á heimilinu Nauðgari hélt því fram að Snapchat-skilaboð væru ekki frá honum Jón Gunnarsson biðst afsökunar á orðum sínum Borgin taki til sín fimmtung launahækkunar barnafólks Almannatryggingamálinu frestað en engar breytingar í farvatninu Ótrúlegt hve fáar virkjanir komist í gegnum rammaáætlun Tekur tímabundið við Framsóknarflokknum Hafnar því að strandað hafi á honum að bregðast við menguninni Sjá meira