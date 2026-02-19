Innlent

Guð­mundur Ingi ekki á lista Sam­fylkingar

Jakob Bjarnar skrifar
Guðmundur Ingi Þóroddsson er formaður Afstöðu, félag aðstandenda fanga, hefur talað fjálglega um að hann sé litinn hornauga vegna bakgrunns síns og hefur Landsmálafélagið Rósin sagt sig úr fulltrúaráði Samfylkingarinnar í Reykjavík.
Björk Vilhelmsdóttir formaður uppstillinganefndar Samfylkingarinnar segir að ekki hafi tekist að myndast traust milli flokksins og Guðmundar Inga Þóroddssonar frambjóðanda.

Guðmundur Ingi hefur verið órór eftir að hann náði ekki í prófkjöri Samfylkingarinnar fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar í Reykjavík bindandi sæti. Nú er svo komið að tekin hefur verið ákvörðun um að hann fái ekki 7. sætið, en hann hafnaði einmitt í því í prófkjörinu.

„Nei, því miður. Guðmundur er ekki að fá sæti á okkar lista. Þetta mál stendur þannig að það er einhugur í uppstillingarnefnd Samfylkingarinnar sem er að bjóða ekki fólki sem hefur í hótunum eða stendur í viðtölum við aðra flokka,“ segir Björk í samtali við Vísi.

Björk segir að slík vinnubrögð séu ekki að skapi Samfylkingarinnar. En ef hann hefði nú ekki ólmast svona eins og raun ber vitni, hefði hann þá fengið 7. sætið?

„Það getur vel verið,“ segir Björk og segir að það megi koma skýrt fram að þau í uppstillingarnefnd hafi nákvæmlega ekkert á móti Guðmundi Inga né hans bakgrunni.

„Hann hefur talað um að við höfum hafnað hans málefnum eða persónu, svo er ekki. Við teljum þvert á móti hans málefni mjög góð. Við erum hins vegar að hafna þeim vinnubrögðum sem hafa opinberast undanfarið sem eru með þeim hætti að ekki hefur myndast traust milli okkar og hans.“

Framboðslistinn verður kynntur eftir viku og þá mun koma á daginn hvernig hann raðast. Björk segir úr mörgum að velja en nú sé lögð áhersla á að hafa listann fjölbreyttan, sigurstranglegan og að frambjóðendur komi úr sem flestum hverfum. „Með mismunandi reynslu og það er það sem við erum að gera,“ segir Björk.

Reykjavík Samfylkingin Sveitarstjórnarkosningar 2026

