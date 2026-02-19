Í sárum yfir brandara um hrossatyppi

Sagt er að hláturinn lengi lífið. Skotinn Michael Mcfeat mun hins vegar hugsa sig tvisvar um áður en hann segir brandara aftur.
Michael starfaði sem logsuðumaður í gullnámu í Kirgistan. Í byrjun árs 2016 gæddu samstarfsmenn Michael sér á þjóðarrétti Kirgistan, pylsu úr hrossakjöti sem kallast chuchuk.
Eins og samtímamanni sæmir smellti Michael mynd af pylsunni. Myndinni deildi hann á Facebook ásamt hnyttnum texta þar sem hann kvað pylsuna líkjast hrossatyppi.
Starfsmönnum námunnar var hins vegar ekki skemmt. Þeim misbauð brandari Skotans um þjóðarpylsuna svo mjög að þeir gerðu uppreisn.
Með naumindum tókst að koma Michael undan æstum múg, sem hugðist koma honum fyrir kattarnef, og út á flugvöll. Þar beið hans hins vegar lögreglusveit. Michael var handtekinn og honum tjáð að hann gæti átt yfir höfði sér fimm ára fangelsi.
Í nýjum hlaðvarpsþætti Sölva Tryggvasonar fordæmdi fyrrverandi þingmaður Pírata, Helgi Hrafn Gunnarsson, „slaufunaræðið“ sem gekk yfir Ísland fyrir nokkrum árum.
Helgi Hrafn kvað um „ofbeldismenningu“ hafa verið að ræða þar sem „hópar fólks tóku sig saman og meiddu og skemmdu fyrir þeim sem voru þeim ósammála.“
„Ef maður sagði nokkurn skapaðan hlut sem var fræðilega, hugsanlegt hægt að skilja á einhvern annan hátt heldur en veg helstu byltingarforingjanna, þá tók sig til hópur sem beinlínis vildi eyðileggja allt fyrir manni,“ sagði Helgi Hrafn um málið í Facebook færslu. „Félagslífið, fjölskylduna, vinnuna, allt.“
Skotinn Michael Mcfeat slapp með skrekkinn: Honum var vísað frá Kirgistan.
Ekki voru allir á eitt sáttir.
Mayram Nuraliyeva, kokkur á veitingahúsi í Moskvu, hnoðaði hrossakjöt af ástríðu þegar blaðamann The Times bar að garði.
„Þetta er einn af okkar ljúffengustu réttum,“ sagði hún og hóf að troða kjötinu í lambagarnir, en Mayram sérhæfir sig í að útbúa þjóðarrétt heimalands síns, Kirgistan.
Mayram var í sárum yfir brandaranum um hrossatyppið.
„Hvernig getur útlendingur bara mætt til landsins, borðað matinn okkar og látið svo út úr sér eitthvað þessu líkt?“ sagði hún og hristir höfuðið. „Ástandið var svo miklu betra á Sovét-tímanum þegar fólk gat ekki bara sagt hvað sem því datt í hug.“
Veröld þar sem „fólk getur ekki bara sagt hvað sem því dettur í hug“ getur virst fögur í orði. Sagan sýnir hins vegar að á borði er hún langt frá því að vera sú útópía sem stefnt var að.
Sovétríkin liðu undir lok. Helgi Hrafn Gunnarsson virðist bjartsýnn á að slaufunaræðið sé liðið hjá.
En er raunin sú?
Rithöfundurinn Arundhati Roy, höfundur metsölubókarinnar Guð hins smáa, hætti í fússi við þátttöku í Kvikmyndahátíðinni í Berlín í síðustu viku.
Hátíðin er styrkt af þýska ríkinu. Við opnun hennar leitaðist dómnefndin við að koma sér hjá því að svara fyrir stuðning þýskra stjórnvalda við Ísraelsríki og framgöngu þess í Gaza.
Sagði pólski kvikmyndaframleiðandinn Ewa Puszczyńska spurninguna „ósanngjarna“ og kvaðst ekki geta borið ábyrgð á ákvörðunum þýskra yfirvalda.
Formaður dómnefndarinnar, þýski leikstjórinn Wim Wenders, kvað „kvikmyndir geta breytt heiminum“ en „ekki með pólitík“.
Roy „bauð við“ ummælunum og kvað þau tilraun til að „þagga niður samtal um glæpi gegn mannkyninu ... þegar listamenn, rithöfundar og kvikmyndagerðarfólk ættu að vera að gera allt sem í þeirra valdi stæði til að stöðva þá.“
Í ljós kom að það var ekki aðeins dómnefndin sem krafin var svara um pólitísk málefni lítt tengd hlutverki þeirra á kvikmyndahátíðinni.
Harry Potter leikarinn Rupert Grint var spurður að því hvað honum fyndist um fasisma („ég er augljóslega á móti honum,“ var svarið) og leikkonan Michelle Yeoh, frá Malasíu, var spurð að því hvað henni fyndist um ástandið í Bandaríkjunum, svo fátt eitt sé nefnt.
Framkvæmdastýra hátíðarinnar fann sig knúna til að stíga fram og árétta það sem mörgum hefði þótt liggja í augum uppi í lýðræðisríki.
„Listamönnum er frjálst að nýta sér tjáningarfrelsi sitt eins og þeir kjósa,“ sagði hún. Hún kvað hins vegar „ekki hægt að ætlast til þess að þeir tjáðu sig um hvert einasta pólitíska álitaefni sem einhverjum dytti í hug að spyrja þá um nema þeir kysu svo.“
Í Brennu-Njáls sögu kveður Skarphéðinn Njálsson andstæðing sinn í kútinn með því að saka hann um að „stanga úr tönnum“ sér „rassgarnarenda merarinnar“ sem hann át.
Á sögutíma Njálu, og nánast fram á 19. öld, þótti fátt jafnófínt hér á landi og að leggja sér hrossakjöt til munns.
Hvað ætli Mayram frá Kirgistan segði ef hún frétti að hrossakjötsát væri notað sem móðgun?
Það virðist í auknum mæli viðtekið að fólk megi hafa eigin skoðanir. Rétturinn til að hafa ekki skoðun er hins vegar ekki öllum tryggður.
Á list að vera pólitísk? Á hún ekki að vera pólitísk?
Má halda kvikmyndahátíð án þess að gera helstu spellvirki mannkyns að þungamiðju hennar? En íþróttamót? Þorrablót? Viðskiptaþing?
Má setja upp leiksýningu án þess að vekja athygli á uppgangi fasisma? Má halda kökubasar án þess að minna á hungursneyð í Súdan?
Má fara á djammið án þess að minnast fallinna hermanna í Úkraínu? Má poppa og horfa á Netflix án þess að rifja upp helförina?
Sitt sýnist hverjum. Það er einmitt fegurð þess að lifa ekki í Sovétríkjunum sálugu.
Helgi Hrafn Gunnarsson, fyrrverandi þingmaður Pírata, segist aldrei geta samþykkt að það sé í lagi að meiða fólk til hlýðni við ákveðnar skoðanir.
Samkvæmt samfélagsmiðlanotanda í Garðabæ þorir fólk varla lengur út af heimilum sínum í London vegna yfirgangs glæpalýðs og innflytjenda. Ég leit af Twitter og út um gluggann heima hjá mér þar sem ég bý í London. Allt virtist með kyrrum kjörum. En hvað var þetta? Gat verið að þarna færi maður sem murkaði lífið úr svani og lagði hann sér svo til munns?
Hinn 24. maí árið 1917 fæddist íslenskum foreldrum drengur. Á ljósmyndum blasir fegurð hans við; ómótstæðilegar bollukinnar; stór augu sem stara af varfærni eins og inn í óskrifaða framtíð; litlir fingur sem læsast um bangsa. Hefði barnið fæðst í dag deildu foreldrarnir eflaust myndunum á Facebook með blíðuhótum á borð við „gullmoli“ og uppskæru læk og heillaóskir.
Klukkan var að ganga ellefu. Eins og metnaðarfullum sjálfstætt starfandi blaðamanni er lagið sat ég enn á náttfötunum í sófanum heima hjá mér og horfði á það besta sem sjónvarpsútsendingar um hábjartan dag hafa upp á að bjóða.
Ég sat skömmustuleg við eldhúsborðið og skrollaði á Facebook yfir afgöngum af jólakonfekti – þar fór súkkulaði- og samfélagsmiðlabindindi janúarmánaðar fyrir bí – þegar mér svelgdist skyndilega á.
Ert þú sama manneskja í dag og þú varst í gær? Samkvæmt bandaríska félagssálfræðingnum Daniel Gilbert nálgumst við framtíðarútgáfuna af sjálfum okkur eins og börnin okkar.
Ég ætlaði að byrja árið á jákvæðu nótunum. Staðreyndin er hins vegar sú að það borgar mér enginn laun fyrir að breiða út gleði. Eitt er það sem ég þoli verr við janúar en veðrið og Vísa-reikninginn. Ég hef skömm á öllum dálksentímetrum dagblaðanna sem fara undir völvu ársins.
Þegar þetta er skrifað stend ég frammi fyrir félagslega flóknu úrlausnarefni.
Í fyrra fóru fram sveitarstjórnarkosningar í Bretlandi. Við upphaf talningar blasti við að Íhaldsflokkurinn hafði beðið afhroð. Það aftraði þó ekki flokksjálkum frá því að halda öðru fram í kosningasjónvarpinu.
Ég var á leiðinni í göngutúr í vikunni og vantaði hlaðvarp til að hlusta á. Ég bað ChatGPT um meðmæli. Gervigreindarforritið var ekki lengi að grafa upp hlekki á fimm áhugaverð hlaðvörp um efni sem ég hafði tilgreint, birta um þau útdrátt og tilvitnanir í viðmælendur.
Árið 2015 greindi breski rithöfundurinn Matt Haig aðdáendum frá umfjöllunarefni næstu bókar sinnar á Twitter. Viðbrögðin urðu önnur en hann ætlaði.
„Allar konur breytast að endingu í móður sína – það er þeirra harmleikur,“ ritaði Oscar Wilde.